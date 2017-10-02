Жители Хабаровска могут получить юридическую помощь

Жители Хабаровска могут получить юридическую помощь в форме устных консультаций по вопросам, входящим в компетенцию администрации города. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Специалист юридического управления мэрии оказывает консультации по адресу: ул. Дикопольцева, 23 (помещение общественно-консультационной приёмной мэра города), ежедневно в рабочие дни с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, тел. 41-97-99.

Кроме того, консультации юриста по вопросам, входящим в компетенцию администрации города, горожане могут получить в комитетах по управлению районами по следующим адресам:

- Краснофлотский район: ул. Руднева, 41, каб. № 4, еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00, тел. 33-13-41;

- Кировский район (ул. Орджоникидзе, 3, каб. 222) еженедельно во вторник с 14.00 до 17.00, в четверг с 10.00 до 13.00, тел. 41-95-37;

- Железнодорожный район (пер. Ленинградский, 13а, каб. 26) – еженедельно по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00, тел. 40-88-03;

- Индустриальный район (ул. Краснореченская, 87, каб. 41) – еженедельно в понедельник с 14.00 до 17.00, среду с 10.00 до 13.00, тел. 40-90-37.