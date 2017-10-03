Свыше двух тысяч инвалидов трудоустроены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае растет число работающих инвалидов. На сегодняшний день в различных сферах экономики региона на специально выделенных работодателем вакансиях заняты 2296 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Это предусматривает закон о квотировании рабочих мест для инвалидов.

Как сообщили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, с начала года возросло число предприятий, установивших квоту для инвалидов – их стало на 40 больше. Благодаря этому дополнительно появилось 195 рабочих мест. Также сверх квоты было трудоустроено 290 человек. Из общего числа работающих граждан с инвалидностью в Хабаровске и Хабаровском районе трудятся 1294 человека, в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе – 644, в Амурском районе – 93, в Николаевском – 70, Охотском – 40, в Ванинском и Советско-Гаванском – 113.

«Сегодня вакансии для граждан с ограниченными возможностями здоровья предлагают 475 предприятий и организаций края. Больше всего рабочих мест выделяется организациями здравоохранения и образования, предприятиями промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее востребованы мастера, рабочие, медицинские работники, бухгалтеры, сторожа, уборщики и другие», - отметил заместитель начальника управления Владимир Есин.

Напомним, важность работы по трудоустройству инвалидов была отмечена в "майских" указах Президента России Владимира Путина, как одно из направлений государственной социальной политики. В Хабаровском крае реализуется ряд мер, направленных на социальную поддержку инвалидов. С 2013 года в регионе действует государственная адресная программа «Доступная среда».