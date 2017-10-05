В составе гостей дубль сделал Александр Кучерявенко. За победителей забивали Владислав Ушенин, Алексей Бывальцев и Михал Йордан, на счету которого победная шайба в овертайме.
"Амур" – "Автомобилист" – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Кучерявенко (Крикунов, Миловзоров), 09:00
1:1 Ушенин (Горшков, Ушенин), 12:31, ГБ
1:2 Кучерявенко (Крикунов), 23:04
2:2 Бывальцев (Ли), 25:36
3:2 Йордан (Бывальцев, Ли), 62:47
Вратари: Метсола – Коварж
Статистика матча: Броски: 52-46 ; Броски в створ: 33-29 ; Голы: 3-2 ; Вбрасывания: 19-38 ; Блокированные броски: 5-11 ; Силовые приемы: 10-6 ; Фол против игрока: 4-4 ; Штраф: 8-8 . allhockey.ru