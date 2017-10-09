Информация городской диспетчерской службы на 9 октября 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 9 октября горячего водоснабжения нет в 5 домах по адресу ул. Фрунзе,53(административное здание); ул.Калинина, 80; ул. М. Амурского, 24,24а,22 (административное здание), 26; ул.Серышева, 46. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 24 лифта.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 132 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 58 кубометров мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 28 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 747 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 654 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов и 593 автобуса.