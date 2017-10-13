План основных мероприятий города Хабаровска на 14 и 15 октября

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 и 15 октября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 октября

Дружеская российско-китайская встреча жителей города Фуюань и города Хабаровска. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 41-97-77. Койкова Оксана Валерьевна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Гипертонический криз». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00.

Индустриальный район. Соревнования по волейболу среди учащихся профессиональных училищ. Спортивная площадка, ул. Краснореченская, 145. 10.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Семенцов Илья Сергеевич.

Индустриальный район. Соревнования по футболу среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Фурманова, 8. 11.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Семенцов Илья Сергеевич.

Краснофлотский район.

Соревнования по конно-спортивному спорту.

Конно-спортивный клуб «Мустанг», ул. Ясная, 1а. 12.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

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Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа «Город, в котором Я живу». Дворовая площадка, ДОС, 51. 17.00. Информация по тел. 8 929 410 59 32. Громова Наталья Андреевна.

15 октября

Краснофлотский район. Соревнования по конно-спортивному спорту. Конно-спортивный клуб «Мустанг», ул. Ясная, 1а. 12.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.