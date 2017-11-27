Сегодня началась установка главных новогодних елок Хабаровска

Шеф-монтаж зеленых великанш, которые украсят собой площадь имени Ленина и парк «Динамо», продлится до 2 декабря (хотя, по словам мастеров, может завершиться и досрочно). Деревья, которым предстоит стать составляющими для статных колючих красавиц, уже завезли из Мухенского лесничества. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Для того чтобы собрать 20-метровую «краевую» ель на центральной площади дальневосточной столицы, потребуется 150 разнокалиберных елочек. Ритуальное «городское» хвойное древо в парке «Динамо» вознесется еще выше – на 23 метра. Его пушистыми раскидистыми ветвями станут 196 елей.

В основе обеих сборных праздничных конструкций – тяжелые, надежные металлические каркасы-мачты, которые плотно вгоняются в металлические «стаканы», заглубленные в землю, и удерживаются в строго вертикальном положении при помощи системы стальных тросов-растяжек. Как говорят монтажники, не первый год собирающие эти модули, такой способ фиксации абсолютно надежен, безопасен и имеет большой запас прочности: символы грядущего года будут стоять непоколебимо даже на лютом хабаровском ветру.

Стоит отметить, что их установка стартовала на неделю раньше, чем в прошлом году. Вопросом обеспечения краевого центра новогодними елями озабочены не только монтажники: в большей степени он волнует предпринимателей, некоторые из которых уже завезли в город партии игольчатого товара и теперь с нетерпением ждут, когда смогут выбросить его на праздничный рынок. В ожидании покупателей елки томятся в снегу, во дворах частных домов, гаражах и кузовах грузовиков. Торговать ими начнут с 20 декабря.

Как рассказала начальник отдела городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Лариса Колмыкова, в Хабаровске уже определены порядка 200 мест для елочных базаров. Они есть абсолютно во всех районах города, причем преимущественно – в их «спальных» зонах, чтобы каждый хабаровчанин, купивший елочку, смог принести ее домой, не задействуя личные машины и общественный транспорт.

«Все эти точки по продаже елок уже хорошо известны горожанам – мы стараемся открывать их в привычных для горожан местах. Правда, в этом году на городской карте появятся и несколько новых – в микрорайонах «Ореховая сопка», «Строитель» и «Флегонтова». На сегодняшний день к нам в управление поступило уже 149 заявок от предпринимателей, желающих вести торговлю хвойными символами праздника, и заявки по-прежнему продолжают приниматься. Начав работу 20 декабря, елочные базары традиционно завершат ее с боем курантов 31 числа. В среднем ежегодно для хабаровчан завозится порядка 100 тысяч елей. Их везут из Мухена, Нанайского и Ульчского районов, района имени Лазо и даже из Амурской области – отовсюду, где есть лесхозы. Несмотря на шикарный выбор искусственных, живые символы праздника не теряют своей популярности. Елочный же неликвид (без него, увы, не обойдется), скорее всего, будет подарен Приамурскому зоосаду в качестве корма для животных, либо пущен на дрова или иные цели – как это происходит из года в год», - резюмировала Колмыкова.