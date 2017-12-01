План основных мероприятий города Хабаровска на 2 и 3 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 2 и 3 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

2 декабря

Краснофлотский район. Выставка изобразительного, прикладного творчества инвалидов. Дворец творчества детей и молодежи, ул. Руднева, 68. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Турнир по хоккею с мячом на снегу для детей 13-16 лет. Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 117. 13.00. Информация по тел. 47-02-83. Пугач Павел Владимирович.

3 декабря

Конкурс «Миссис будущая мама». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Центральный район. Соревнования по настольному теннису среди ветеранов, посвященные дню Хабаровского края. Спортивный комплекс ДВГУПС. 10.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.