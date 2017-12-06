За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.
Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 3-8 м/с
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от -29ºС до -31ºС
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от -21ºС до -23ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -26ºС до -31ºС
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от -16ºС до -22ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-западный 3-13 м/с
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от -22ºС до -44ºС
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от -12ºС до -30ºС
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Северные районы
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без осадков
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западный 3-13 м/с
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от -21ºС до -40ºС
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от -19ºС до -25ºС
05.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 47 ед. техники, в г. Хабаровске 382 чел. 105 ед. тех., вывезено 723 м3 снега, посыпано ПСС 144,95 т.
До 10 декабря 2017 г. в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах сохраняется аномально-холодная погода на 7ºС ниже нормы.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112