Оперативная информация на 6 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиционная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 3-8 м/с от -29ºС до -31ºС от -21ºС до -23ºС Южные районы без осадков юго-западный 5-10 м/с от -26ºС до -31ºС от -16ºС до -22ºС Центральные районы без осадков юго-западный 3-13 м/с от -22ºС до -44ºС от -12ºС до -30ºС Северные районы без осадков западный 3-13 м/с от -21ºС до -40ºС от -19ºС до -25ºС

05.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 47 ед. техники, в г. Хабаровске 382 чел. 105 ед. тех., вывезено 723 м3 снега, посыпано ПСС 144,95 т.

До 10 декабря 2017 г. в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах сохраняется аномально-холодная погода на 7ºС ниже нормы.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112