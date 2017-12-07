Информация городской диспетчерской службы на 7 декабря 2017 года

В Хабаровске 7 декабря нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 95 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 28 машин. Было вывезено 1476 кубометров снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 218,5 тонны пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 58 ДТП, с улиц эвакуировано 16 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступили 710 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 681 единица общественного транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов и 569 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.