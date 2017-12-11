12 декабря Общероссийский день приёма граждан

12 декабря, в Общероссийский день приёма граждан, жители Хабаровска смогут задать вопросы представителям Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Приём граждан будет проводить с 9 до 18 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов) и.о. прокурора Поддубнова Ирина Владимировна по адресу: ул. Гоголя, 18, каб. 305 (остановка «Площадь имени Ленина»). Также обращения горожан принимаются по телефонам: 8 (4212) 35-23-45; 8 (4212) 35-23-44 и по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.