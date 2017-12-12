Информация городской диспетчерской службы на 12 декабря 2017 года

В Хабаровске 12 декабря нет отключений холодной воды. Из-за порыва горячее водоснабжение отключено в доме по адресу ул. Лейтенанта Шмидта, 9. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 68 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 35 машин. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 1169 тонн пескосоляной смеси и реагента. За сутки в городе произошло 62 ДТП.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 62 ДТП, на пульт «03» поступили 702 вызова. Сегодня утром на городские маршруты вышла 689 единиц общественного транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов и 577 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.