Оперативная информация на 12 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск снег северо-западный 7-12 м/с от -16ºС до -18ºС от -12ºС до -14ºС Южные районы снег северо-восточный 7-12 м/с от -13ºС до -19ºС от -8ºС до -13ºС Центральные районы снег северный 15-22 м/с от -8ºС до -30ºС от -2ºС до -20ºС Северные районы снег северо-западный 9-15 м/с от -12ºС до -25ºС от -4ºС до -18ºС

11.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 80 ед. техники, в г. Хабаровске 2238 чел. 196 ед. тех., вывезено 797 м3 снега, посыпано ПСС 667,4 т.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 3 ледовые переправы (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район - 1).

12 декабря 2017 года по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в связи с прохождением циклона на территории края прогнозируется снег, местами сильный, усиление ветра до 15-20 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 20-25 м/с. На дорогах края снежный накат. Закрыта паромная переправа Ванино-Холмск. Предупреждение подготовлено и доведено до органов управления.

В 14.20 11.12.2017 г. в ОДС ЦУКС по Хабаровскому краю поступила информация о ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса №705 (Хабаровск-Вострецово) в Хабаровском районе Хабаровского края, на 33 км автодороги федерального значения А370 Хабаровск-Владивосток. В момент столкновения в автобусе находился 41 пассажир. В результате ДТП погибших людей нет, 7 человек были госпитализированы с травмами средней тяжести в лечебные учреждения г. Хабаровска. Остальные пассажиры убыли на попутном транспорте.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112