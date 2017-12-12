Занятия отменили в школах Хабаровска из-за непогоды

Администрация Хабаровска приняла решение отменить во вторник занятия во всех школах Хабаровска из-за циклона. "12 декабря в связи с сильной метелью отменяются занятия в школах. Работа садиков осуществляется в прежнем режиме", - сообщает городская администрация.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, во вторник на всей территории Хабаровского края прогнозируется снег, местами сильный, ветер до 15-22 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 25 м/с. В ночь на 13 декабря в Татарском проливе сохранится усиление ветра до 20-25 м/с. На дорогах снежный накат и гололедные явления.

Главное управление МЧС России по региону предупреждает, что из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации на электрических сетях, обрывы и перехлесты проводов на ЛЭП и линиях связи, отключения источников энергоснабжения, нарушения в работе объектов ЖКХ, вероятен рост количества ДТП.

Накануне в регионе закрыли для автобусов дороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Владивосток. На наиболее сложных участках трасс дежурит аварийно-спасательная техника. Закрыто паромное сообщение "Ванино-Холмск". Аэропорты работают по погодным условиям.

Все подразделения МЧС по региону приведены в состояние повышенной готовности.

Во вторник в Хабаровске ожидается снег и ветер до 7-12 м/с. "Интерфакс-Дальний Восток"