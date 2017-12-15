Информация городской диспетчерской службы на 15 декабря 2017 года

В Хабаровске 15 декабря из-за порыва горячего водоснабжения нет в доме по адресу ул. Лейтенанта Шмидта, 9. Отключений холодной воды нет. В городе не работают 39 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 102 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 50 машин. За сутки было вывезено 2205 кубометров снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 662,2 тонны пескосоляной смеси и реагента. В городе эвакуированы 10 автомобилей нарушителей правил парковки. По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 59 ДТП, на пульт «03» поступил 765 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 687 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов и 576 автобусов. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.