Хабаровский судостроительный завод в 2018 готовится заложить 11 судов

У корабелов из дальневосточной столицы буквально начинается вторая жизнь: после долгих и трудных лет почти без заказов, в 2018 году предприятие готовится заложить сразу десяток судов. О заключенных контрактах и планах на год рассказывает генеральный директор АО «Хабаровский судостроительный завод» Игорь Васько.

Не было гроша, а вдруг — алтын

Белоснежный пассажирский красавец-лайнер, получивший имя «70 лет Победы» и менее презентабельные, но необычайно важные для завода плавучие причалы для Минобороны, вот, пожалуй, весь список достижений корабелов из Хабаровска за последние два года. В 2018 году завод готовится заложить 11 судов: два буксира, два средних рыболовных траулера морозильных (СРТМ) и семь краболовов.

- Есть заказ от рыболовецкой компании из Владивостока на два СРТМ длиной 80 метров, - говорит Игорь Васько. - Договор согласован, сейчас проходит корпоративную процедуру утверждения и будет заключён, в этом нет никаких сомнений. По нему финансирование начнётся уже в апреле, согласуем с заказчиком техническое задание, подпишем с конструкторским бюро договор на разработку проекта, определимся с количеством металла на корпус, проведём процедуру закупки и с середины лета начнём строительство.

Аналогичный путь согласования документов в Объединённой судостроительной корпорации в настоящее время проходит и договор на строительство двух буксиров, необходимых коллегам хабаровских корабелов из Комсомольска-на-Амуре. Закладка двух вспомогательных судов — тоже в 2018 году. На финишную прямую вышел и проект по строительству краболовов.

- По планам все необходимые процедуры с ОСК пройдём в январе, рабочий проект судна уже подготовлен, по договору начнём строительство с июня, когда будет всё понятно с выделением квот на краба в начале весны, - продолжает Игорь Васько. - Мы ещё будем заказывать детальную проработку проекта и рабочие чертежи, но старту строительства это не помешает, можем закупать металл и начинать делать корпус.

Хабаровская компания «Север» хочет заказать семь краболовов, при этом окончательный график сдачи судов еще обсуждается. Ориентировочно этот новый промысловый флот сможет полным комплектом выйти в море через пять-шесть лет, при этом первые два судна ХСЗ готов построить и передать покупателю через два года.

- Серийное производство сразу скажется на цене и сроках, - говорит Игорь Васько. - Я почему так аккуратно говорю о сроках: если мы одновременно начнём делать все семь корпусов, нам выгоднее сразу провести закупку материала, при таких объемах можно получить скидку на металл, зафиксировать стоимость и сроки поставки оборудования — а это львиная доля в цене заказа. Сумма контракта является коммерческой тайной, но могу сказать: мы её обсудили и согласовали, она устраивает и нас, и заказчика.

Кадровый вопрос

Огромные планы на 2018 год не должны помешать выполнению действующих контрактов, в том числе на два скоростных пассажирских лайнера однотипных «70 лет Победы» и судну на воздушной подушке «СВП-50», которое может взять на борт 50 человек и доставить их на 400 километров от точки старта.

- СВП-50 строится без отставания от графика, у нас есть задача закончить его к лету, - продолжает Игорь Васько. - Конечно, есть небольшие вопросы к проектанту, нужен авансовый платёж за систему управления — у завода сейчас дефицит средств — но всё остальное, все механизмы, запущены в производство. Как лёд на Амуре сойдёт, приступим к испытаниям. Можно проверить работу судна и по снегу, лёд ему не помеха, но есть ряд моментов, которые надо проводить на воде.

Плюс ко всему — нашёлся даже покупатель на судно, которое много лет стоит в цехе завода в 90% готовности. Камчатская компания решает вопрос по оформлению лизинга на него, завод и заказчик согласовали объём работ по достройке — заменится оборудование, в корпусе смонтируют современный цех по переработке рыбы. Всё это потребует большого количества квалифицированного персонала, но это уже другой вопрос.

- Есть другие проблемы, но проблемы хорошие, мы уже станем не за выживание бороться, а за выполнение заказов, - говорит Игорь Васько. - Будет работа, а к ней «прилипнет» и другая работа. Мы не списываем со счетов и два грузопассажирских судна для Сахалина, они тоже будут строиться. Заказчик решил провести конкурс и шансы хабаровского завода получить этот контракт весьма велики. Если даже просто посмотреть на эту программу, так скажу, она сумасшедшая. Это реальная загрузка с финансированием на несколько лет, поэтому будем решать другие задачи, кадровые и организационные.

Корпусники, сварщики, трубопроводчики, инженерно-технический персонал — их Хабаровскому судостроительному потребуются сотни, при этом часть людей нужны будут уже к осени 2018 года. Кадровики завода рассчитывает на базу специалистов «Объединённой судостроительной корпорации», на рабочие руки кораблестроителей Крыма, уже получивших работу на Дальнем Востоке, на высвобождение людей со строительства плавучих причалов и возвращение специалистов из Астрахани, они в сейчас в командировке на заводе «Лотос».

- Сделаем технологические графики строительства и поймём, в какой период нам понадобятся люди определённых специальностей, время у нас есть, примерно полгода, - уверен Игорь Васько. - На первом этапе дополнительных людей не потребуется, но к осени будем нанимать человек 100-120 корпусников-сварщиков, позже трубопроводчиков. Сложнее с инженерно-техническими кадрами, технологами и конструкторами, но будем решать.

Деньги придут — рабочих приведут

Перед Хабаровским судостроительным в 2018 году поставлены действительно серьёзные задачи и это еще без возможного участия в выполнении Гособоронзаказа. Мастера своего дела потребуют и соответствующего вознаграждения за свой труд, это первый вопрос, который ставят перед работодателем потенциальные сотрудники: «Сколько будете платить»?

- Никто не говорит: «Ребята, мы вам даём вот такую гарантированную зарплату», - рассказывает Игорь Васько. - Зарплата делится на стабильную часть и, грубо говоря, за результаты деятельности. Если завод выпускает продукцию в срок и прибыль нормальная, можно и размер оплаты увеличить. В Астрахани сейчас нагрузка большая, от 70 до 90 тысяч рублей люди зарабатывают. В Хабаровске на понтонах, где достройка, пониже, 50 - 60 тысяч. Получим заказы в том количестве, о которых говорил, то понятно, что меньше не будет. Есть люди, которые приходят за зарплатой, а есть — которые приходят зарабатывать, разница большая, на одном и том же участке мастера работник может получить 70, а его сосед 20 тысяч. Средняя получится 45, не бог весть какие деньги и эта цифра совершенно ни о чём не говорит.

В 2018 году Хабаровский судостроительный планирует закончить этап федеральной целевой программы модернизации, как только предприятие отчитается о установке нового оборудования — можно будет заявиться и в другие масштабные проекты обновления. Оценка потребностей Тихоокеанского флота в боевых кораблях и вспомогательных судах показала, что вариантов строительства и привлечения ХСЗ к этой работе — множество. Напомним, правительство Хабаровского края предложило комплекс мер по загрузке мощностей расположенных в регионе верфей и этот план получил поддержку Минпромторга России, ОСК, Минобороны и других ведомств.

- По военной тематике перспективы пока неясные, возможен заказ на большую серию «Мурен» ближайшие годы, - говорит Игорь Васько. - На совещании у зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина мы предложили пересмотреть планы, запустить их пораньше. Вопрос — насколько быстро это будет реализовано. В любом случае, задачи и направление движения определены, будем ими руководствоваться.

Напомним, пассажирский лайнер, который изготовил Хабаровский судостроительный, стал единственным проектом, представленным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2016 году в натуральном виде и его посетил президент РФ Владимир Путин. todaykhv.ru