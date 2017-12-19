К системе ЕГАИС подключено более 98% торговых объектов Хабаровского края

Результаты внедрения единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в розничной торговле Хабаровского края обсудили участники общественного совета при комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства региона. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

1 июля 2017 года завершился последний этап введения ЕГАИС - система заработала в розничном сегменте и продажи спиртного фиксируют во всех магазинах городских и сельских поселений. Индивидуальные предприниматели и организации, торгующие только пивом, а также предприятия общественного питания от обязанности подтверждать продажи в ЕГАИС освобождены. Они подтверждают только факт закупа алкогольной продукции.

По словам специалистов, в Хабаровском крае сохраняются высокие темпы подключения к единой системе учета. Если в декабре 2015 года на территории региона к системе было подключено 11,2% организаций торговли (287 из 2558), то в декабре 2017 года из 2204 лицензированных объектов в полном объеме подключены 2163 - это 98%. Одна из важных задач - сокращение контрафактного рынка алкоголя.

«С июля 2017 года у комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности появились дополнительные полномочия - сотрудники осуществляют региональный контроль в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Там, где бизнес не работает в ЕГАИС – происходит конфискация спиртного. Кроме того, придется заплатить штраф. Для должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб, для юридических – от 100 до 200 тысяч», - сообщил председатель комитета Николай Крецу.

Необходимо отметить, что краевой бюджет пополняется, в том числе, дополнительными доходами от уплаты акцизов на крепкий алкоголь. За 2017 год в бюджет региона поступит более 611 млн. рублей.

Основная задача внедрения ЕГАИС – учет алкоголя, произведенного или ввезенного на территорию России. В электронной системе собрана информация о производстве, поставках, закупке и розничной продаже конкретной единицы алкогольной продукции. Таким образом, обеспечивается прозрачность всего технологического процесса - от производства конкретной бутылки до реализации ее потребителю. При этом потребитель сможет проверить подлинность купленного алкоголя. Каждая бутылка имеет уникальный код, подтверждающий факт легальной продажи в розницу. При покупке гражданам выдается чек с QR-кодом, по которому на сайте Росалкогольрегулирования можно убедиться в подлинности приобретенного спиртного.