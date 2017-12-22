Информация городской диспетчерской службы на 22 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 22 декабря в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам горячая вод временно не подается в дома: 9 по улице Лейтенанта Шмидта, 122 по улице Тихоокеанской и 9 по проспекту 60-летия Октября. Газом заправлено 15 ГРУ или 32,81 тонны топлива. В городе не работает 35 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 94 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 39. С дорог и улиц города вывезено 3017,32 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 263,3 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 16 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 55 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступил 710 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 633 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 575 автобусов.