Оперативная информация на 22 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой снег юго-западный 4-10 м/с от -19ºС до -21ºС от -10ºС до -12ºС Южные районы небольшой снег юго-западный 6-11 м/с от -16ºС до -22ºС от -6ºС до -11ºС Центральные районы небольшой снег юго-западный 9-14 м/с от -16ºС до -31ºС от -7ºС до -22ºС Северные районы без осадков cеверо-западный 5-18 м/с от -19ºС до -30ºС от -15ºС до -25ºС

21.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 73 ед. техники, в г. Хабаровске 3019 чел. 145 ед. тех., вывезено 1162 м3 снега, посыпано ПСС 176,4 т.

22 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 400 человек.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112