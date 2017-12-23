План основных мероприятий города Хабаровска с 25 декабря 2017 года по 9 января 2018 года 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 25 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

25 декабря

Железнодорожный район. Выставка детского рисунка «Проказы зимушки-зимы» (25-31 декабря). Дом культуры пос. имени Горького, ул. Жуковского, 4. Информация по тел. 29-82-45. Канчуга Ирина Валерьевна.

Краснофлотский район. Новогодние утренники для детей (25-30 декабря). Культурно-развлекательный центр «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 10.00, 12.00, 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Новогодние театрализованные представления для детей от 6 лет «По щучьему велению» (25-28 декабря). Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00, 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Театрализованное представление «Новогоднее приключение у новогодней елки». Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 38-96-22. Зыкова Екатерина Николаевна.

Железнодорожный район. Новогодний утренник «Дед Мороз и все, все, все». Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 12.00. Информация по тел. 29-82-45. Жукова Мария Юрьевна.

Железнодорожный район. Соревнования по мини-футболу (школа №66, ул. Горького, 6 – 11.00) и новогодний турнир по настольному теннису (подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2 – 12.00). Информация по тел.: 8 984 291 06 94 – Кравченко Анатолий Георгиевич и 40-82-41 – Матющенко Инга Анатольевна.

Индустриальный район. Новогодний утренник для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 16.00. Информация по тел. 40-90-35. Кремлякова Елена Владимировна.

26 декабря

Железнодорожный район. Театрализованная развлекательная программа «Новый год наоборот» и выставка фотографий «Новый год – страна моего детства». Центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Краснофлотский район. Подведение итогов районного смотра-конкурса новогодних игрушек. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Благотворительная новогодняя елка для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дворец торжеств, парк «Северный». 14.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Торжественное подведение итогов выборов в органы школьного (ученического самоуправления). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Железнодорожный район. Праздничная новогодняя программа «К нам идет Новый год». Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2. 18.00. Информация по тел. 40-82-41. Матющенко Инга Анатольевна.

27 декабря

Кировский район. Возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан». Мемориал, Амурский бульвар, 1. 12.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Краснофлотский район. Утренник для детей из социальных гостиных «Новогодняя карусель». Центр народной культуры и досуга пос. Березовка, кВ. Энергетиков, 11. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Мастер-класс Деда Мороза (изготовление новогодних открыток и игрушек). Библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Социальный утренник «Новогоднее приключение Снеговика в волшебном лесу». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Театрализованная развлекательная программа «Новогодний вояж» (центр по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16 – 15.00) и новогодняя программа «Новогодний фурор» (детско-юношеский центр «Сказка», ул. Сигнальная, 4 – 16.00). Информация по тел.: 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна и 98-04-53 – Орлов Игорь Сергеевич.

28 декабря

Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.

Мэрия. Церемония награждения победителей городского конкурса «Амурский хрусталь-2017». Малый зал №1. 11.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович.

Краснофлотский район. Новогодняя программа для клубных объединений «Новый год в кругу друзей». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Новогоднее мероприятие «Зимние забавы». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 19 и 25. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

29 декабря

Железнодорожный район. Игровая программа «Зимние забавы» для жителей жилмассива. Новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Попова Виктория Алексеевна.

Кировский район. Новогодний праздник для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 13.00. Информация по тел. 41-95-09. Суслова Анастасия Евгеньевна.

Краснофлотский район. Новогодняя программа «К нам приходит Новый год!». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Турнир по шахматам и шашкам «На приз Деда Мороза» (подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2 – 12.00) и новогоднее представление «Новогоднее волшебство» (библиотека семейного чтения – филиал №7, ул. Жуковского, 4 – 18.00). Информация по тел.: 40-82-41 – Матющенко Инга Анатольевна и 22-97-85 – Ларина Галина Николаевна.

30 декабря

Железнодорожный район. Спортивно-игровая программа «Снежный ком» (подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2 – 16.00), игровая программа «Новый год стучится в двери» (подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54 - 16.00) и спортивное мероприятие «Новогодние старты» (хоккейная площадка, ул. Шатова, 6 – 12.00). Информация по тел.: 40-82-41 – Матющенко Инга Анатольевна , 37-73-59 – Бердичевская Елена Алексеевна, 47-02-83 – Капанина Алена Евгеньевна.

Краснофлотский район. Физкультурное мероприятие «Зимние забавы». Парк ДОФ, пер. Матросский, 3. Информация по тел. 40-90-62. Дюжева Ирина Васильевна.

31 декабря

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- открытие Новогоднего городка с участием мэра города. 19.00-19.10;

- фейерверк. 19.10-19.20;

- концертная программа «Новогодний видеоблог или Новый год 2018». 19.20-20.30.

1 января

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;

- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог». 18.00-19.30.

Железнодорожный район. Выставка детского рисунка «Чудо Рождества» (01-08 января). Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4.

2 января

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;

- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог». 18.00-19.30.

3 января

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;

- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог». 18.00-19.30.

Кировский район. Рождественские встречи. Жилмассив школы № 16, ул. Шелеста, 73в. 11.00.

4 января

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;

- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог». 18.00-19.30.

Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Территория перед краевым дворцом «Русь», ул. Герцена, 2. 11.00.

Кировский район. Хоккейный турнир «Хоккей в валенках». Хоккейная коробка, ул. Фоломеева, 8. 11.00.

Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Территория перед краевым цирком, ул. Краснореченская, 102. 14.00.

Краснофлотский район. Развлекательная игра «Галопом по Европе». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.00.

Железнодорожный район. Праздничное мероприятие «Рождественские посиделки» для воспитанников центра. Детско-юношеский центр «Импульс», ул. Антенная, 3. 15.00.

5 января

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- детская новогодняя развлекательная программа «Дед Мороз спешит в гости». 16.00-17.30;

- взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний видеоблог».18.00-19.30.

Торжественное открытие городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00.

Конкурс художественных работ, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Музей истории города, городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 12.30.

Конкурс театральных постановок, художественного слова, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 14.00.

Железнодорожный район. Развлекательная программа «Веселые каникулы» для жителей жилмассива. Подростково-молодежный клуб «Геодезист», ул. Геодезическая, 4/2. 11.00.

Краснофлотский район. Спортивно-развлекательное мероприятие «Новогодняя кутерьма». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 24а. 13.00.

Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа для детей. Территория перед краевым дворцом «Русь», ул. Герцена, 2. 14.00.