Хабаровский "Амур" дома нанес поражение нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) в пользу "Амура".
В составе победителей дубль сделал Алексей Бывальцев (29-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин (28). У проигравших отличился Денис Паршин (51).
"Амур" в следующем матче 26 декабря примет череповецкую "Северсталь", днем позже "Торпедо" сыграет дома с московским ЦСКА. Р-Спорт