Уровень заболеваемости ОРВИ в Хабаровске ниже эпидемического порога на 17,2 %

На прошлой неделе в медучреждения краевого центра обратились 3511 человек. По информации городского управления здравоохранения, лабораторно подтверждённых случаев гриппа не зарегистрировано. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Большая часть заболевших – дети дошкольного и школьного возраста – 2481 человек. 1030 горожан – взрослые. «Из этого числа 852 ребёнка в возрасте до двух лет, 1077 случаев у детей с 3 до 6 лет. Школьников до 14 лет – 552 человека. Госпитализировано 26 человек, в том числе четверо взрослых», - рассказала главный специалист управления здравоохранения мэрии Екатерина Царёва.

Закрытых на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ классов школ и групп в детских садах нет. Однако два класса в школе № 68 и гимназии № 3 с 19 по 28 декабря закрыты из-за случаев внебольничной пневмонии. В этих образовательных учреждениях заболели по два ученика восьмых классов. Сейчас там проводятся профилактические мероприятия.