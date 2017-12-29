Хабаровский "Амур" в овертайме победил московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
В основное время на гол Владислава Ушенина (53-я минута) спартаковцы ответили шайбой Бена Максвелла (55). Победу хабаровской команде принес Томаш Зогорна, поразивший ворота Никиты Беспалова на третьей минуте овертайма.
Следующий матч "Амур" проведет дома 3 января против новосибирской "Сибири". "Спартак" днем позже примет уфимский "Салават Юлаев". Р-Спорт