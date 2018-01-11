В Хабаровском крае подписано новое соглашение о минимальной заработной плате

В Правительстве Хабаровского края состоялась церемония заключения нового соглашения о минимальной заработной плате (МЗП) на 2018 год. Подписи под документом поставили Губернатор Вячеслав Шпорт, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко и председатель Союза работодателей Хабаровского края Александр Пекарш. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Отметим, что по поручению Президента Владимира Путина с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации составляет 9 489 рублей.

В соглашении сохранён дифференцированный подход к определению размера минимальной заработной платы с учетом районного регулирования оплаты труда работников.

В Охотском районе заработная плата работника при максимальной выслуге лет составляет 23 723 рубля или 171 % от прожиточного минимума трудоспособного населения.

В Аяно - Майском районе МЗП равна 21 825 рублям или 158 % от прожиточного минимума трудоспособного населения.

В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, минимальная заработная плата составляет 18 978 рублей или 137 % от прожиточного минимума трудоспособного населения.

В южных районах Хабаровская края размер МЗП составляет 15 182 рубля или 110 % от прожиточного минимума трудоспособного населения.

Соглашение, а также предложение о присоединении к нему работодателей, не участвовавших в его подписании, будет опубликовано в средствах массовой информации.