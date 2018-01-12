Информация городской диспетчерской службы на 12 января 2018 года

В Хабаровске 12 января нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 33 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 109 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 50 машин. За сутки было вывезено 3312 кубометров снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 300 тонн пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 43 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, с улиц города эвакуирован 21 автомобиль нарушителей правил парковки.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 627 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 16 троллейбусов и 573 автобуса. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.