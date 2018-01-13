План основных мероприятий города Хабаровска с 15 по 20 января 2018 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 15 по 20 января 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

15 января

Центральный район. Объезд территории Центрального района – предмет осмотр санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (15 и 17 января). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (15 и 18 января). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Кировский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (15 и 17 января). Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 09.00-18.00. Информация по тел. 41-95-47. Паламарчук Марк Сергеевич.

Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (15, 16 и 18 января). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел.30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

16 января

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов. Комитет по социальным вопросам – малый зал №1, 9.00. Комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию – большой зал, 11.30. Комитет по местному самоуправлению – малый зал, 11.30. Комитет по городскому хозяйству – большой зал, 9.00.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Кировский район. Турнир по хоккею с мячом. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Павлинова Анна Олеговна.

17 января

Первенство города Хабаровска по спортивной борьбе (вольная и греко-римская борьба) среди юношей до 16, 18 лет и юниоров до 21 года. Спортивный комплекс «Галактика», ул. Чехова, 20а. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-01. Капица Анна Сергеевна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел.40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 16.00-18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Зимние забавы» для детей 10-16 лет. Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 16.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.

18 января

Краснофлотский район. Заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города. Ул. Островского, 8а. 14.30. Информация по тел. 79-07-38. Никифорова Ирина Дмитриевна.

Центральный район. Осмотр дворовых территорий района. Территория района. 15.00. Информация по тел. 32-93-63. Корель Юлия Владиславовна.

19 января

Кировский район. Турнир по спортивным играм. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 10.00. Информация по тел. 41-95-19. Павлинова Анна Олеговна.

Кировский район. Торжественное открытие месячника патриотической работы, посвященное Дню защитника Отечества. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Краснофлотский район. Заседание штаба добровольческих объединений и совета молодежи по вопросу «Об участии в военно-патриотическом конкурсе «Виктория». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.30. Информация по тел. 79-07-46. Жукова Галина Петровна.

Железнодорожный район. Турнир по хоккею с шайбой. Спортивная площадка, ДОС, 51. 16.00. Информация по тел. 47-02-83. Котельникова Виктория Олеговна.

20 января

Железнодорожный район. Эстафета «Быстрее, выше, сильнее» для жителей жилмассива. Подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54. 16.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.

Железнодорожный район. Турнир по кендо для детей. Школа №37, ул. Ломоносова, 20. 16.00. Информация по тел. 47-02-83. Глухов Константин Анатольевич.

Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Спортивный образ жизни» для детей 10-16 лет. Дом культуры им. Горького, ул. Жуковского, 4. 16.00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.