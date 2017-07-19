«МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота» - XX специализированная выставка в Хабаровске

С 21 по 24 сентября 2017 года в легкоатлетическом манеже стадиона имени В.И. Ленина пройдёт специализированная выставка «МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота», где ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои последние разработки, новейшие технологии, востребованные современной отраслью здравоохранения.

Выставка ежегодно поддерживается министерством здравоохранения Хабаровского края. В экспозиции будет представлена медицинская техника, оборудование и диагностика, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики, фарминдустрия. Безусловный интерес посетители выставки проявят к таким разделам, как здоровье матери и ребенка, ортопедия, стоматология, лечение за рубежом и многое другое.

В одном из разделов выставки под девизом «Здоровье и красота» будет представлена косметическая продукция, средства ухода за кожей и волосами, оборудование, принадлежности и услуги санаторно-курортного комплекса, салонов красоты, фитнес-центров и т.д. Успешно дополняет выставку актуальное на сегодняшний день направление «ТурЭкспоСервис», т.к. неотъемлемой частью здорового образа жизни является активный отдых, спорт и туризм.

Не менее насыщена выставка и программными мероприятиями. На «Ярмарке Здоровья» каждый посетитель сможет пройти экспресс-тестирование общего состояния организма, а на «Ярмарке Путевок» подобрать индивидуальные оздоровительные или туристические маршруты. Впервые в рамках выставки состоится «Дальневосточный чемпионат по шугарингу».

Дирекция выставки «Мир медицины. Здоровье и красота» приглашает своих постоянных и новых клиентов принять активное участие в выставке. Искренне желаем здоровья Вам и Вашим близким!

ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» Лидирующая выставочная компания Дальневосточного региона России, Тел/факс: +7 (4212) 566-882, 560-992, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.