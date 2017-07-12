Новые поправки в закон о «дальневосточном гектаре» одобрили в Госдуме

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал очередные поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», ранее предложенные министерством РФ по развитию Дальнего Востока.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как отметил заместитель главы Минвостокразвития РФ Павел Волков, проект по «дальневосточному гектару» действует чуть больше года. «Как все новые механизмы программа проверяется только в реализации. Правоприменительная практика показала необходимость коррекции закона. Это уже второй пакет поправок. Напомню, первый такой пакет был принят в декабре прошлого года, когда закон «обкатывался» на территории Дальнего Востока Для оптимизации процесса выдачи земли на Дальнем Востоке мы предлагаем внести поправки», - добавил он.

В частности, изменения связаны с корректировкой границ земельных участков и направлены на сокращение количества отказов гражданам в предоставлении земельных участков - как тех, на которые уже подана заявка, так и уже полученных. Следующим блоком идут предложения по расширению территорий для предоставления бесплатных наделов. В частности, допускается предоставление гектаров, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, частично снимается запрет на земли в границах охотничьих угодий.

Одобрили представители парламентского комитета и поправки, направленные на обеспечение доступа к компактным территориям получателей «дальневосточного гектара», где смежно расположено 20 и более земельных участков. Также планируется усовершенствовать механизм подачи заявок и внести уточнения в закон, касающийся государственной регистрации и недвижимости.

«Предложенные поправки в федеральный закон о дальневосточном гектаре» крайне важны. Они позволяют расширить возможности получения земельных участков и эффективного их использования. Кроме того, изменения помогут решить некоторые спорные вопросы, возникающие в процессе реализации проекта, - отметил и.о. заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ринат Мазитов.

Уже 14 июля законопроект о внесении изменений депутаты Госдумы РФ рассмотрят в первом чтении.

Напомним, всего с начала реализации проекта в федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» поступило 14780 заявлений от желающих получить гектар на территории Хабаровского края. Наибольший интерес у жителей России по-прежнему вызывают земли Хабаровского и имени Лазо районов. В настоящее время там рассматривается возможность создания новых населенных пунктов.