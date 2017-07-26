К концу 2017 года в России ужесточат наказание за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений

Ответственность за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений в России ужесточат до конца 2017 года, перечень соответствующих поправок уже подготовлен.

Как пообещал замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, законодательные изменения вскоре примут и "будет очень жесткая ответственность за незаконную перепланировку, причем как в жилых помещениях, так и в нежилых". Он добавил, что также будет решен вопрос об обеспечении допуска жилищных инспекторов в те помещения, где есть подозрения на проведение несогласованных реконструкций. Допуск инспектора будет организован с согласия суда, но в ограниченные сроки - для того, чтобы он мог проконтролировать, соответствует ли перепланировка законодательству, передает РИА "Новости".

На сегодняшний день это проблема, так как инспектору необходимо пройти сложные судебные процедуры, прежде чем он сможет попасть в помещение.

Тему незаконной перепланировки замминистра поднял после инцидента, произошедшего в субботу, 22 июля, в Санкт-Петербурге, где в результате нарушения правил безопасности при капремонте одной из квартир дома в Петроградском районе города произошла деформация и частичное обрушение межэтажных перекрытий четырех этажей здания. В результате были эвакуированы 24 человека.

Квартиры в доме опечатаны, в подъездах отключено электро-, газо- и водоснабжение в целях безопасности. Территория огорожена, висит предупреждение "Опасная зона".

Задержан собственник квартиры 1985 года рождения. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ), максимальная санкция - лишение свободы до трех лет. newsru.com