Прибыль российских банков достигла максимума за всю историю РФ

По итогам первого полугодия 2017 года прибыль российского банковского сектора превысила 750 млрд рублей - максимум за всю историю РФ. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Финансовое обозрение" за второй квартал 2017 года.

Качество кредитного портфеля в этот период не ухудшалось, банки смогли существенно снизить затраты на резервы на возможные потери, до последнего времени сдерживавшие увеличение банковской прибыли.

"В первом полугодии 2017 года затраты банков на формирование резервов на возможные потери составили менее 300 млрд рублей, что почти на четверть меньше, чем за аналогичный период 2016 года, и вдвое меньше, чем за январь - июнь 2014-го и 2015 годов", - отмечает регулятор. Именно поэтому прибыль банков устойчиво росла, поясняет ЦБ.

Еще один фактор - восстановление внутреннего спроса и рост реальных зарплат, которые позволили заемщикам более исправно обслуживать свои обязательства перед банками.

"Тенденция к росту доли просроченной задолженности, наблюдавшаяся с середины 2014 года, в 2017 году продолжала ослабевать и к середине года окончательно сошла на нет", - говорится в обозрении ЦБ. NEWSru.com