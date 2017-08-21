Предпринимателям сократят количество проверок

До 1 декабря в России внесут законодательные изменения, которые призваны снизить административное давление на бизнес. Соответствующие поручения утвердил Владимир Путин, сообщила администрация Президента.

По распоряжению главы государства, правительству и Генпрокуратуре до 1 декабря нужно внести в законодательство изменения, направленные на ограничение числа внеплановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей (не более 30% от ежегодного количества плановых проверок), а также сократить срок проверок до 10 рабочих дней и ограничить предмет разбирательства только реальными фактами.

К 15 ноября должны быть предложены поправки в закон, исключающие применение следственными органами мер, приводящих к остановке предприятий, включая безосновательное изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, предусмотрев при этом возможность снятия копий.

До 1 октября правительству и Генпрокуратуре необходимо представить предложения по наделению бизнес-омбудсмена при президенте и его региональных коллег правом представлять интересы членов общероссийских объединений предпринимателей в судах по отдельным категориям дел, исключая при этом возможность подачи коллективных исков или исков в интересах неограниченного круга лиц.

Напомним, что поручение о снижении количества внеплановых проверок Президент РФ дал во время визита на Дальний Восток в начале августа. Тему избыточного административного давления на бизнес поднял вице-премьер Юрий Трутнев в рамках совещания по развитию макрорегиона.

- Исключительно важным считаю исключить применение мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, - добавил он. - Достаточно снять копии, заверить их и пользоваться в ходе следствия. У нас совещание посвящено все-таки другой теме, но то, о чем я сказал, имеет непосредственное отношение ко всей экономике, ко всей стране, и это мы сформулируем отдельным поручением, - сказал Владимир Путин. ИА «Хабаровский край сегодня»