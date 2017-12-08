Названа сумма ущерба России от коррупционных преступлений

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений в стране за последние несколько лет.

«Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 миллиардов рублей», — сообщил Чайка.

Генпрокурор добавил, что возместить удалось только 60 процентов ущерба. «Благодаря принятым мерам удалось повысить результативность работы по возмещению ущерба. Добровольно погашенный ущерб составил более 11 миллиардов рублей. Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму более 78 миллиардов рублей. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе», — указал он.

Чайка рассказал, что с 2014 года в России (за три прошедших года и девять месяцев этого года) было зарегистрировано 122 тысячи коррупционных преступлений.

«По официальным данным, только за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тысяч человек», — поведал генпрокурор. Среди осужденных оказались 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов регионального и муниципального уровня и без малого 3 тысячи должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, преимущественно главы муниципальных образований и местных администраций. lenta.ru