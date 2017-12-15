Россиянам оставят новогодние каникулы

У россиян останутся новогодние каникулы. Госдума отклонила законопроект об их отмене в пользу дополнительных дней отпуска. Депутаты не поддержали и другие инициативы по изменению графика праздников.

Либерал-демократы предложили сократить количество нерабочих праздничных дней до трех (1 января, 9 мая и 12 июня) и одновременно предоставлять ежегодный дополнительный десятидневный оплачиваемый отпуск всем категориям работников. Это предлагалось как альтернатива длинным новогодним праздникам.

Коммунисты во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым под новогодние праздники оставляли больше времени. Они предложили считать выходными дни с 31 декабря по 3 января. Кроме того, они предложили сделать выходными День воссоединения Крыма с Россией - 18 марта, а также 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции. Еще одним нерабочим днем КПРФ хотела объявить 28 июля и поставить на эту дату День России вместо 12 июня. Так как дата связана с Крещением Руси. В общей сложности количество нерабочих праздничных дней в году в случае принятия закона сократилось бы на два дня.

Напомним, в этот раз на новогодние праздники жители страны будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. todaykhv.ru