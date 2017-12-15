Президент Путин поднял зарплаты чиновникам и бюджетникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат дипломатических работников, государственных служащих и сотрудников сферы юстиции.

С 1 января на 4% увеличатся размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции.

До этого зарплаты госслужащим повышали в октябре 2013 года, тогда они выросли на 5,5%. Быстрее всего доходы растут у работников сельского хозяйства. todaykhv.ru