«Металлург» на своей площадке уступил «Амуру»

Хоккеисты «Амура» одержали гостевую победу на «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. У хабаровчан заброшенными шайбами отличились Богдан Потехин, Вячеслав Ушенин, Ян Коларж. У магнитогорской команды точными бросками отметились Игорь Швырев и Ник Шаус.

После этой игры «Амур» набрал семь очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе три очка, занимает 12-е место на «Востоке».

В следующей игре «Металлург» 3 сентября на своей площадке примет «Барыс». В тот же день «Амур» на выезде встретится с «Ладой». sovsport.ru