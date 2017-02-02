11. Вопрос: Я обращалась в частную клинику «****» с интимной проблемой. Долгое время я получала назначаемое лечение, приобретала довольно дорогостоящие препараты, оплачивала процедуры и т.д. Так как положительного результата не наступала, я обратилась в другой диагностический центр, где после обследования мне был поставлен совершенно другой диагноз. В итоге я пришла к выводу, что в частной клинике с меня попросту тянули деньги, а самое главное поставили не верный диагноз. Есть ли судебная перспектива у такого дела? Вообще реально ли что-то доказать?

Ответ: Безусловно, судебная перспектива у такого рода дела есть! В первую очередь все зависит от наличия у Вас оригиналов медицинских документов, как подтверждающих факты обращений в клинику, диагностирование, получение лечения, так и в части подтверждения понесенных расходов. Многие идут по пути производства так называемой независимой медицинской экспертизы качества оказания медицинской помощи. Я не рекомендую сразу обращаться к этому варианту, и вот почему: прежде всего, Вы будете вынуждены эту экспертизу оплатить за свой счет, а уже потом взыскивать данные расходы с ответчика (клиники), во вторых «частная» экспертиза в последующем может быть не принята судом.

Резюмируя сказанное следует сказать: прежде всего нужно собрать все медицинские документы, какие возможно, затем подготовить грамотное исковое заявление в суд. Взысканию подлежат фактически понесенные расходы на лечение (процедуры, медикаменты и т.д.), расходы на представителя (юриста, при его наличии), а также моральный вред, величину которого определяете Вы сами. Здесь следует отметить, что сумма заявленного морального вреда может быть существенно снижена судом, поэтому особенно важно грамотно обосновать этот момент в исковом заявлении. После подготовки документов, исковое заявление подается в суд по месту нахождения ответчика. В судебном порядке по ходатайству одной из сторон, либо по усмотрению суда может быть назначена медицинская судебная экспертиза с целью установления наличия дефектов оказания медицинской помощи.

При наличии подтверждающих Вашу позицию документов, грамотно составленном исковом заявлении и хорошей юридической поддержке – все это вполне реально.

10. Вопрос: Подскажите пожалуйста. Я оформляю ежемесячное пособие на третьего ребенка. Но так как я не знала о том, что мне положено данное пособие то документы подала с задержкой (ребенку 1,9). В соц.защите по Железнодорожному округу мне сказали, что перерасчет мне делать не будут и выплата данного пособия будет осуществляться с даты подачи документов. Но согласно закону о начисление данного пособия если женщина обратилась после того как ребенку исполнился год, то ей должны сделать перерасчет данного пособия но не более чем за год. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации и куда следует обращаться в случаи отказа. Заранее благодарю за ответ.

Ответ: Прежде всего следует направить запросы в управляющую компанию, или ТСЖ, а также в сетевую компанию (поставщику электроэнергии), с целью установления самого факта скачка напряжения и его причин. Такие заявления граждан подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в 30 суточный срок. Параллельно с этим необходимо подтвердить причинение Вам ущерба. В идеале, следует провести товароведческую экспертизу поврежденной техники с целью установления точной суммы ущерба (стоимость восстановительного ремонта, либо стоимости техники не подлежащей такому ремонту), однако можно ограничиться обращением в сервисный центр, где также попросить выдать справку о стоимости восстановительного ремонта. Если Вы несете фактические расходы, связанные с ремонтом, или иные расходы, которые спровоцированы происшедшим – обязательно сохраняйте все отчетные документы (кассовые чеки, счета-фактуры и т.д.)

Вопросы выплаты пособия на 3 и последующего ребенка в Хабаровском крае регулируются Законом Хабаровского края от 27 июня 2012 г. № 201 (с изм. от 26 марта 2014 г.).

Согласно Статье 4 указанного Закона следует:

1. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения третьего ребенка или последующих детей по день достижения ребенком возраста трех лет.

2. Ежемесячная денежная выплата назначается, если обращение за ней последовало не позднее одного года со дня рождения третьего ребенка или последующих детей. При обращении за ежемесячной денежной выплатой по истечении одного года со дня рождения третьего ребенка или последующих детей она назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за один год до дня подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты…

Таким образом, Вам необходимо зафиксировать отказ в выплате письменно. Для этого напишите соответствующее заявление в двух экземплярах и передайте его в органы соцзащиты по району. Проследите, чтобы обязательно на втором экземпляре (Вашем) поставили входящий номер или расписались, подтвердив его получение. Я очень сомневаюсь, что в случае такого письменного обращения Вам откажут в выплате. В заявлении рекомендую сослаться на конкретные приведенные мной нормы Закона, это минимизирует шанс отказа.

Если все-таки Вам направят уведомление об отказе в выплате, рекомендую обращаться за защитой своих интересов в органы прокуратуры, которые уполномочены проверять законность действий тех или иных органов и должностных лиц.

9. Вопрос: Недавно в моем доме произошел сильный скачок напряжения. В результате сгорела почти вся бытовая техника. Выяснилось, что аналогичная ситуация произошла у всего подъезда! Как теперь получить компенсацию ущерба, и на кого следует подавать в суд?

Ответ: Прежде всего следует направить запросы в управляющую компанию, или ТСЖ, а также в сетевую компанию (поставщику электроэнергии), с целью установления самого факта скачка напряжения и его причин. Такие заявления граждан подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в 30 суточный срок. Параллельно с этим необходимо подтвердить причинение Вам ущерба. В идеале, следует провести товароведческую экспертизу поврежденной техники с целью установления точной суммы ущерба (стоимость восстановительного ремонта, либо стоимости техники не подлежащей такому ремонту), однако можно ограничиться обращением в сервисный центр, где также попросить выдать справку о стоимости восстановительного ремонта. Если Вы несете фактические расходы, связанные с ремонтом, или иные расходы, которые спровоцированы происшедшим – обязательно сохраняйте все отчетные документы (кассовые чеки, счета-фактуры и т.д.)

Далее очень важно определить надлежащего ответчика. Представляется, что наиболее правильно будет предъявлять претензии в управляющей компании (или ТСЖ). Так, в соответствии с действующим законодательством, именно управляющая компания (ТСЖ) несет ответственность за содержание общедомового имущества в исправном состоянии. К такого рода имуществу, в частности, относятся и домовые электросети.

Кроме того, являясь исполнителем коммунальных услуг, управляющая компания (ТСЖ), независимо от ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы, обязана предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству условиям договора, обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам, а также информации о коммунальных услугах согласно ст.4, 8-10 Закона РФ «О защите прав потребителей» и разделом V Правил представления коммунальных услуг.

В соответствии со ст.7 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель так же имеет право на то, чтобы коммунальные услуги были безопасны для его жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причиняли вреда его имуществу.

Таким образом, для того чтобы обратиться с исковым заявлением в суд, необходимо подтвердить документально свои расходы и ущерб а также доказать в на ком лежит вина за имевший место скачок напряжения. Если с ущербом все более-менее ясно, что доказать вину конкретной организации бывает не просто: зачастую сетевая компания (поставщик электроэнергии) и управляющая компания (ТСЖ) пытаются переложить вину друг на друга. Однако, как указано выше, наиболее целесообразно предъявлять претензии именно к эксплуатирующей организации – УК или ТСЖ, так как на ней лежит обязанность надлежащего обслуживания домовых электросетей.

В случае соблюдения указанных рекомендаций Вы можете рассчитывать на возмещение вреда (как материального, так и морального), оплату услуг Вашего представителя в суде, а также на взыскание с ответчика штрафа, в соответствии с действующим законодательством.

8. Вопрос: Я являюсь военнослужащим по контракту (офицер). С приходом в часть нового командира, отношения не сложились и мне неоднократно открыто указывали, что я здесь больше служить не буду, предлагали уволиться. При этом ранее никаких нареканий по службе я не имел. Несмотря на это мне вручили уведомление о проведении в отношении меня аттестационной комиссии с целью представления к увольнению в связи с неисполнением условий контракта. Данное уведомление я получил находясь в отпуске – его переслал мне на мобильный телефон сослуживец. Таким образом, заседание комиссии провели без моего участия, по результатам ее проведения я был рекомендован к увольнению за неисполнение условий контракта, хотя в чем выразилось их не исполнение – мне не понятно. Какие мои дальнейшие действия? Как правильно будет обжаловать такого рода решение?

Ответ: В соответствии с п. 10 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.09.1999 N 1237, аттестационные выводы и порядок проведения аттестации могут быть обжалованы военнослужащим вышестоящему командиру (начальнику) в течение месяца со дня объявления ему результатов аттестации, а также в суд. Таким образом, сначала необходимо определиться, что именно Вы будете обжаловать в суд: результат аттестации, или уже состоявшийся приказ о Вашем увольнении.

Представляется, что в Вашем случае целесообразно оспаривать именно результаты аттестации, в связи с нарушением процедуры ее проведения. Так, исходя из приведенных Вами условий усматривается, что Вы не принимали непосредственного участия в заседании, что является грубейшим нарушением процедуры проведения аттестации. В результате таких действий Вы были лишены возможности ознакомиться с аттестационным листом (что также является серьезным нарушением), приводить свои доводы и возражения. Кроме того, если на заседание аттестационной комиссии не была представлена служебная характеристика в отношении Вас, это делает невозможным дать всестороннюю и объективную оценку военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, определить его соответствие занимаемой воинской должности и перспективы дальнейшего служебного использования, что в свою очередь делает невозможным достижение целей аттестации, указанных в п. 1 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.09.1999г. № 1237.

Это лишь неполный перечень тех нарушений, который усматриваются исходя из приведенного Вами вопроса. Некоторые из них, даже по отдельности, могут являться основанием для признания результатов аттестации незаконными и необоснованными. Таким образом, рекомендую Вам обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд.

7. Вопрос: Я ехала в коммерческом автобусе, который попал в ДТП. В результате я упала и сломала ногу, долго находилась на стационарном лечении, потом дома на больничном. В результате мою травму расценили как тяжкий вред здоровью. Следователь, который проводил проверку по факту ДТП сказал мне, что если в отношении виновника происшествия возбудят уголовное дело, я смогу заявить к нему гражданский иск о возмещении морального вреда. Однако дело так и не возбудили – мне вручили постановление об отказе в возбуждении дела, так как действия водителя, якобы, не состоят в причинной связи с моей травмой. Это означает что я теперь не имею права на возмещение морального вреда? Что можно предпринять?

Ответ: Прежде всего необходимо сказать, что если Вы стали жертвой ДТП, то имеете право на возмещение материального и морального вреда как в рамках уголовного производства, так и в гражданско-правовом порядке.

В первом случае получить компенсацию за причиненный Вам материальный или моральный вред получится только если по факту происшествия, или в отношении конкретного лица возбуждено уголовное дело. Во втором же случае, возбуждение уголовного дела совсем не является обязательным условием.

Если возбуждено уголовное дело, то Вы имеете полное право заявить в рамках следствия (или на суде) гражданский иск к виновнику. Это правильный и законный механизм защиты Ваших прав и законных интересов. Таким образом с виновника ДТП можно взыскать расходы на медицинские услуги, денежные средства в качестве компенсации морального вреда (сумму которого определяете Вы сами), а также услуги адвоката, или юриста, который представляет Ваши интересы.

Если уголовное дело по каким-то причинам возбуждено не было, то Вы все равно имеете право на защиту своих интересов, однако механизм в данном случае будет несколько иной. В этом случае Вам необходимо самостоятельно (или с помощью адвоката) составить исковое заявление и обратиться с ним в суд. При этом исковые требования могут быть аналогичные тем, что указаны выше.

Таким образом, отказ в возбуждении уголовного дела не лишает Вас права на защиту своих интересов.

6. Вопрос: Недавно меня прямо в аэропорту задержали сотрудники полиции, которые объявили, что я нахожусь в Федеральном розыске в связи с самовольным оставлением войсковой части. Дело в том, что я действительно проходил службу и самовольно оставил часть, но это было в 1992 году! С тех пор я проживал в Узбекистане, после чего переехал в Россию и получил гражданство, ни от кого не скрывался, неоднократно обращался в государственные органы и менял документы. Сейчас со мной работает адвокат по назначению. Подскажите, как быть в такой ситуации, прекратят ли уголовное дело в связи с истечением сроков давности?

Ответ: Такая ситуация совсем не редкость. Нужно понимать, что в 1990-е годы ситуация в стране складывалась не самая простая и до многих уголовных дел, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы, просто не доходили руки.

Дело в том, что в соответствии со ст. 78 УК РФ, действительно предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Вместе с тем, в соответствии с ч. 3 указанной статьи, течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Таким образом, для прекращения уголовного дела в отношении Вас в связи с истечением сроков давности, необходимо доказать тот факт, что после оставления места службы Вы никуда не скрывались, что, на мой взгляд, будет весьма проблематично, с учетом того, что Вы убыли за границу – в Узбекистан.

Вместе с тем, исходя из Вашего письма следует, что Вы убыли в другое государство, так и не получив гражданства России, которое получили позднее, когда вернулись на Родину. Представляется, что при таких обстоятельствах, можно вести речь о прекращении уголовного дела со ссылкой на п. «л» ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.

В моей личной практике уже встречались аналогичные случаи. При схожих обстоятельствах уголовные дела были прекращены.

5. Вопрос: В отношении меня возбудили уголовное дело в одном из отделов полиции г. Хабаровска. Когда я начал искать адвоката, то столкнулся с тем, что цена на их услуги очень разнится. Когда я начал выяснять у адвоката, почему цена именно такая, он ссылался на какой-то единый перечень услуг и расценок адвокатов где, якобы, указаны минимальные цены. Так ли это? Действительно ли существует документ, в котором указаны цены на услуги адвокатов? Если да, то где его можно найти?

Ответ: Единого установленного перечня услуг адвокатов и расценок на них в нашей стране не существует. Вместе с тем, в Адвокатской палате Хабаровского края имеется «Положение о размерах минимального вознаграждения, выплачиваемого адвокату за оказание юридической помощи» (утверждено Советом Адвокатской палаты Хабаровского края 12.08.2015г.), в котором приведен примерный перечень услуг, оказываемых адвокатами и даны минимальные рекомендуемые расценки на указанные услуги.

Это Положение Вы можете найти в любой коллегии адвокатов, адвокатском бюро, или адвокатском кабинете Хабаровского края. Вероятно, адвокат с которым Вы разговаривали, имел в виду именно этот документ. При этом, необходимо понимать, что «минимальные расценки» носят рекомендательный характер и адвокат волен устанавливать иную цену за свои услуги.

Нужно понимать, что квалифицированная юридическая помощь по сложному уголовному делу стоить подозрительно дешево по определению не может. Как правило, адвокаты, заметные в регионе, ведущие активную общественную работу, дорожат своей репутацией и стараются работать на результат. Отсюда вытекают два следствия: их услуги стоят дороже, но и обращаться к ним заведомо надежней.

Подводя итог сказанному, следует сказать, что отношения с адвокатом обязательно должны быть оформлены соглашением, которое подписывается сторонами. Такое соглашение об оказании юридической помощи должно содержать все существенные условия оказания услуг, в том числе определять сумму и условия выплаты адвокату вознаграждения.

4. Вопрос: В последнее время обратил внимание, что при заполнении различных анкет и договоров, требуют поставить свою подпись в графе о согласии на обработку моих персональных данных. Что это значит? Могу ли я навредить себе таким образом?

Ответ: Само понятие «персональные данные» дано в Федеральном законе «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года. Этот же закон регулирует использование, обработку и защиту персональных данных граждан. К такого рода сведениям относятся, прежде всего, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное положение, сведения о доходах, а также иные данные, которые относятся к конкретному субъекту персональных данных – то есть гражданину.

Давая свое согласие на обработку персональных данных, Вы доверяйте их оператору, то есть лицу, или организации, осуществляющей обработку такого рода данных. Такое согласие необходимо оператору, чтобы избежать ответственности, установленной ст. 24 указанного Федерального закона.

Однозначно ответить, навредит ли Вам передача другому гражданину, или организации части Ваших персональных данных, достаточно трудно. Так, если Ваши данные передаются по требованию государственных или муниципальных органов власти, то бояться Вам нечего. Вместе с тем, передавая личные сведения сомнительным коммерческим структурам, Вы рискуете стать жертвой мошенников. В связи с этим, настоятельно рекомендую со всей ответственностью относиться к заполнению всевозможных форм, содержащих Ваши персональные данные, особенно это касается сведений, передаваемых в сети Интернет.

3. Вопрос: Мы с женой приобрели квартиру в новостройке, на стадии строительства. Однако, дом сдали с опозданием почти в 4 месяца и, в результате, мы были вынуждены снимать в этот период жилье за свой счет. Можно ли получить компенсацию этих расходов от застройщика?

Ответ: Не только можно, но и нужно! В настоящее время отношения застройщика и участника долевого строительства регулируются, главным образом, Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (№ 214 ФЗ от 30 декабря 2004 года.)

В силу п. 2 ст. 6 ФЗ № 214, в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства квартиры, застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Таким образом, Вы имеете полное право на получение от застройщика неустойки за несвоевременную сдачу объекта. Рассчитать ее сумму довольно просто. Сумма неустойки = (Х) * N * 8.25 (11) /300 (*2), где Х – стоимость объекта недвижимости по договору, N – количество дней просрочки, 8.25, или 11 – ставка рефинансирования, действующая на момент заключения договора. Так, до 31 декабря 2015 года ставка рефинансирования составляла 8.25 %, а с 1 января 2016 года она стала равна ключевой ставке Центробанка, то есть 11 %. Далее полученное произведение необходимо разделить на 300, а в случае, если нарушены права физического лица (гражданина), то еще и умножить на 2.

В случае Вашего обращения за защитой интересов в суд, с застройщика подлежит взысканию сумма неустойки, вынужденные расходы (такие, как упомянутая Вами аренда жилья), затрата на оплату услуг юриста (Вашего представителя) а также моральный вред. Более того, в случае неудовлетворения Ваших законных требований в добровольном порядке, с застройщика в Вашу пользу также взыскивается штраф в размере 50 % от суммы иска.

Отдельно необходимо упомянуть тот факт, что в случае если истцом является физическое лицо, то в соответствии с п. 3 ст. 17 «Закона о защите прав потребителей» он освобождается от уплаты государственной пошлины.

2. Вопрос: Моего сына призвали в армию с неснятой судимостью. Так как он хотел служить, то не сказал об этом в военкомате. В период прохождения службы он совершил самовольное оставление части и на него возбудили уголовное дело о ст. 337 УК РФ. Будет ли он нести ответственность за то, что утаил свои судимость?

Ответ: Ваш сын не будет нести никакой ответственности за то, что не сообщил в военкомате о своей судимости. Функции по проверке граждан, подлежащих призыву на военную службу возложены на военные комиссариаты. Более того, возбужденное в отношении него уголовное дело подлежит немедленному прекращению!

Согласно п. «б» ч. 3 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», не подлежат призыву на военную службу граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления.

Таким образом, Ваш сын не подлежал призыву на военную службу, и как следствие – не подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершение воинского преступления.

1. Вопрос: Меня задержали сотрудники полиции по подозрению в угоне автомобиля, которого я не совершал. Во время допроса меня уговаривали сознаться, ссылались на показания каких-то свидетелей и предлагали написать явку с повинной, но я отказался. В последующем меня несколько раз вызывали в полицию по телефону и беседовали без составления протокола. В итоге после 2 месяцев следствия дело в отношении меня все-таки прекратили. После этого передо мной даже никто не извинился, а о прекращении дела я узнал почти случайно. Есть ли смысл жаловаться на сотрудников полиции? Будет ли от этого эффект?

Ответ: Если Вы считайте, что Ваши права нарушены, непременно стоит обратиться за их защитой. Жаловаться на следователя, если речь идет о следственном отделе полиции можно как его вышестоящему руководству, так и в прокуратуру и суд. Как показывает практика, жалобы в прокуратуру более эффективны, однако обращаться туда есть смысл, прежде всего, если Вы хотите обжаловать конкретное решение следователя. Если в отношении Вас применяли насилие, оказывали давление, необходимо обращаться в органы следственного комитета, а так же управление собственной безопасности МВД.

Исходя из описанной ситуации, в Вашем случае лучше всего будет обратиться в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

В уголовном судопроизводстве право граждан на реабилитацию и порядок его реализации закреплены в нормах главы 18 УПК РФ. С учетом положений части 2 ст. 133 и части 2 ст. 135 УПК РФ право на реабилитацию имеют как лица, уголовное преследование которых признано незаконным или необоснованным судом первой инстанции по основаниям, предусмотренным в части 2 ст. 133 УПК РФ, так и лица, в отношении которых уголовное преследование прекращено по указанным основаниям на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

Таким образом, Вы имеете все шансы получить от государства как компенсацию морального вреда, так и материальных затрат на оплату услуг адвоката. Разумеется, только в том случае, если адвокат не был предоставлен Вам бесплатно (по назначению).