06.00 Телеканал 'Доброе утро'10.00 Новости10.10 Контрольная закупка10.40 Женский журнал10.50 Жить здорово! [12+]11.55 Модный приговор13.00 Новости13.15 Про любовь [16+]14.20 Время покажет [16+]15.00 Новости15.15 Время покажет [16+]16.00 Новости16.15 Время покажет [16+]17.00 Мужское / Женское [16+]18.00 Жди меня. Выпуск от 23 декабря19.00 Вечерние новости с субтитрами19.45 'Человек и закон' с Алексеем Пимановым [16+]20.50 Поле чудес [16+]22.00 Время22.30 'Сегодня вечером' с Андреем Малаховым [16+]23.45 Вечерний Ургант [16+]00.30 'The Beatles против The Rolling Stones'. 'Городские пижоны' [12+]01.35 'Она его обожает' [16+]03.30 Модный приговор04.30 'Голос'. Полуфинал [12+]06.00 Утро России06.07 Местное время. Вести-Хабаровск06.35 Местное время. Вести-Хабаровск07.07 Местное время. Вести-Хабаровск07.35 Местное время. Вести-Хабаровск08.07 Местное время. Вести-Хабаровск08.35 Местное время. Вести-Хабаровск09.07 Местное время. Вести-Хабаровск09.35 Местное время. Вести-Хабаровск10.00 Вести10.15 Утро России10.55 О самом главном [12+]12.00 Вести12.40 Местное время. Вести-Хабаровск12.55 Сваты-6 [12+]15.00 Вести15.40 Местное время. Вести-Хабаровск15.55 Тайны следствия-7. 'Черная магия', 1-я и 2-я серии [12+]18.00 Вести18.20 Местное время. Вести. Дальний Восток18.40 Прямой эфир [16+]19.50 60 минут [12+]21.00 Вести21.45 Местное время. Вести-Хабаровск22.00 Юморина [12+]00.15 Опять замуж [12+]02.10 Сваты-6 [12+]04.15 Дар. 36-я серия [12+]05.00 Адвокат. История болезни [16+]06.00 Новое утро07.30 Студия Юлии Высоцкой [0+]08.00 Сегодня08.05 Возвращение Мухтара-2. 'Стекляшки'. 'Без видимых причин' [16+]10.00 Сегодня10.20 Лесник. 'Несчастный случай', 1-я и 2-я серии [16+]12.00 Суд присяжных [16+]13.00 Сегодня13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие14.00 Место встречи [16+]16.00 Сегодня16.25 Улицы разбитых фонарей-11. 'Всего знать невозможно'. 'Встреча в кино' [16+]18.00 Говорим и показываем [16+]19.00 Сегодня19.30 ЧП. Расследование [16+]20.00 Морские дьяволы. Смерч-3. 'Закрытое производство', 1-я и 2-я серии [16+]21.55 Морские дьяволы-5. В подводном плену [16+]23.00 Большинство00.05 Профессор Мусин. Человек на все времена [16+]00.40 Мы и наука. Наука и мы. Зарплата без работы [12+]01.40 Место встречи [16+]03.40 Авиаторы [12+]04.00 Хвост. Чайка [16+]06.00 Мультфильмы [6+]07.30 Доброе утро, мир! [12+]09.00 Зигзаг удачи [12+]10.45 Шут и Венера [16+]12.30 Бремя обеда [12+]13.00 Новости13.20 Гаишники. 6-я - 8-я серии [16+]16.00 Новости16.15 Секретные материалы [16+]17.15 Возвращение Мухтара. 19-я и 20-я серии [16+]19.00 Новости19.20 Водоворот чужих желаний. 1-я - 4-я серии [16+]22.50 Вий [12+]00.20 Огонь, вода и медные трубы [12+]01.45 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен [6+]03.00 Держись, Шоубиз! [16+]03.25 Внезапно беременна [16+]05.15 Невидимки [16+]06.00 Настроение08.00 Встретимся у фонтана09.30 Карнавал11.30 События11.50 Карнавал12.55 Жена напрокат [12+]14.30 События14.50 Город новостей15.15 Жена напрокат [12+]17.35 Женщина с лилиями [12+]19.30 'В центре событий' с Анной Прохоровой20.40 Право голоса [16+]22.00 События22.30 Жена. История любви. Тамара Гвердцители [16+]00.00 Леонид Филатов. Высший пилотаж [12+]00.55 Не послать ли нам... гонца? [12+]02.55 Петровка, 38 [16+]03.10 Нас голыми ногами не возьмешь [16+]04.00 Жанна Прохоренко. Баллада о любви [12+]05.05 Детский мир [12+]06.30 Евроньюс10.00 Новости культуры10.20 Злоключения Полины12.05 Козьма Крючков и другие герои12.35 Правила жизни. Выпуск от 23 декабря13.00 Письма из провинции. Сарапул (Удмуртская Республика)13.30 Цвет времени. Эдгар Дега13.40 Люди и манекены. 4-я серия15.00 Новости культуры15.10 Раскрытие тайн Вавилона. 2-я серия - 'Вавилонская башня'15.55 Навои16.05 Лермонтовская сотня16.45 Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова17.30 Большая опера-2016. 11-я программа19.15 Цвет времени. Михаил Врубель19.30 Новости культуры19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов 'Синяя птица'. 7-я серия21.40 Искатели. Секретная миссия архитектора Щусева22.30 Линия жизни. Сергей Лейферкус23.30 Новости культуры23.45 Худсовет23.50 Люди и манекены. 4-я серия01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр01.50 Вне игры01.55 Искатели. Секретная миссия архитектора Щусева02.40 Баухауз. Мифы и заблуждения13.30 Безумный спорт с Александром Пушным [12+]14.00 Новости14.05 Бесконечные истории [12+]14.35 Новости14.40 Все на Матч!15.55 Новости16.00 Парень-каратист-3 [6+]18.15 Новости18.20 Все на Матч!18.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Челябинска21.30 Новости21.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Челябинска00.45 Новости00.50 Все на Матч!01.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели [12+]02.25 Футбол. Суперкубок Италии. Прямая трансляция. 'Ювентус' - 'Милан'04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 'Фенербахче' (Турция) [0+]06.25 Все на Матч!07.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Челябинска [0+]08.50 Парень-каратист [6+]11.20 Высшая лига [12+]11.55 Профессиональный бокс. Прямая трансляция из Канады. А. Бетербиев (Россия) - И. Ранони Прието (Парагвай)07.00 Черепашки-ниндзя. 91-я серия - 'Неугасимый огонь' [12+]07.30 Барвиха. Золотые [16+]07.55 Комеди Клаб [16+]08.00 Настоящее время [16+]08.30 Дети+ [6+]08.45 Комеди Клаб [16+]09.00 Дом-2. Lite [16+]10.30 Дом-2. Свадьба на миллион [16+]11.30 Школа ремонта. 598-я серия [12+]12.30 Битва экстрасенсов. 233-я серия [16+]14.00 Настоящее время [16+]14.30 Комеди Клаб. 359-я серия [16+]15.00 Комеди Клаб. 365-я серия [16+]16.00 Комеди Клаб. 368-я серия [16+]17.00 Комеди Клаб. 399-я серия [16+]18.00 Комеди Клаб. 420-я серия [16+]19.00 Настоящее время [16+]19.30 Комеди Клаб в Юрмале. 10-я серия [16+]20.00 Comedy Woman. 191-я серия [16+]21.00 Комеди Клаб. 12-й сезон. 522-я серия [16+]22.00 Comedy Баттл. 39-я серия [16+]23.00 Дом-2. Город любви [16+]00.00 Дом-2. После заката [16+]01.00 Газгольдер: Фильм [18+]03.30 Стрела. 2-й сезон. 3-я серия - 'Поломанные куклы'04.20 Люди будущего. 2-я серия - 'В прошлое' [12+]05.10 Непригодные для свидания. 2-я серия - 'Брючные друзья' [16+]05.40 Саша+Маша. Лучшее [16+]06.00 Комеди Клаб [16+]05.00 'Территория заблуждений' с Игорем Прокопенко [16+]06.00 Документальный проект [16+]07.00 Новости. Хабаровск [16+]07.15 История государства Российского [16+]07.25 Детская студия телевидения [0+]07.30 С бодрым утром! [16+]08.30 Новости [16+]09.00 Документальный проект [16+]12.00 рмационная программа 112 [16+]12.45 История государства Российского [16+]12.55 Детская студия телевидения [0+]13.00 Званый ужин [16+]14.00 Нечего терять [16+]16.00 рмационная программа 112 [16+]16.30 Новости [16+]17.00 Тайны Чапман [16+]18.00 Самые шокирующие гипотезы [16+]19.00 Новости. Хабаровск [16+]19.25 Детская студия телевидения [0+]19.30 Новости [16+]20.00 Документальный спецпроект. Когда исчезнет наша цивилизация? [16+]22.00 Смотреть всем! [16+]23.00 Пункт назначения-5 [16+]00.50 Интервью с вампиром [16+]03.00 'Территория заблуждений' с Игорем Прокопенко [16+]06.00 Пингвинёнок Пороро06.55 Великий Человек-паук [6+]07.45 Три кота [0+]08.05 Великий Человек-паук [6+]08.30 Уральские пельмени. Любимое [16+]09.30 Без границ [12+]11.30 Корабль [16+]13.30 Кухня [12+]15.30 Воронины [16+]18.30 Воронины [16+]19.00 Уральские пельмени. Любимое [16+]19.30 Шоу 'Уральских пельменей'. 'Хочу всё ржать', 4-я часть [16+]21.00 Джон Картер [12+]23.35 Шеф Адам Джонс [18+]01.45 Вий [12+]04.15 Взвешенные люди [16+]05.00 Город [16+]05.10 Будет вкусно [12+]05.45 Музыка на СТС [16+]06.00 Сейчас06.10 Момент истины [16+]07.00 Утро на 5 [6+]09.10 Место происшествия10.00 Сейчас10.30 Морской патруль. 1-я серия [16+]11.20 Морской патруль. 2-я серия [16+]12.00 Сейчас12.30 Морской патруль. 2-я серия [16+]12.45 Морской патруль. 3-я серия [16+]13.40 Морской патруль. 4-я серия [16+]14.30 Морской патруль. 5-я серия [16+]15.25 Морской патруль. 6-я серия [16+]15.30 Сейчас16.00 Морской патруль. 6-я серия [16+]16.45 Морской патруль. 7-я серия [16+]17.35 Морской патруль. 8-я серия [16+]18.30 Сейчас19.00 След. Серьезные отношения [16+]19.45 След. Чужая жизнь-2 [16+]20.35 След. Золотая девочка [16+]21.25 След. Сладкая жизнь [16+]22.15 След. Свой чужой [16+]23.00 След. Непутевый обходчик [16+]23.55 След. Все должны умереть [16+]00.40 След. Суд [16+]01.30 Детективы. Доска почета [16+]02.00 Детективы. Домашний тиран [16+]02.30 Детективы. Панда и Потапыч [16+]03.00 Детективы. Вита нова [16+]03.30 Детективы. Юбилей [16+]04.00 Детективы. Искусство доверять [16+]04.30 Детективы. Открытка [16+]05.00 Детективы. Дело Казановы [16+]05.30 Детективы. Старые письма [16+]06.05 Государственный преступник08.00 ТАСС уполномочен заявить... 1-я и 2-я серии [6+]09.00 Новости дня09.15 ТАСС уполномочен заявить... 1-я и 2-я серии [6+]11.05 ТАСС уполномочен заявить... 3-я и 4-я серии [6+]13.00 Новости дня13.15 ТАСС уполномочен заявить... 3-я и 4-я серии [6+]14.15 ТАСС уполномочен заявить... 5-я - 10-я серии [6+]17.00 Военные новости17.05 ТАСС уполномочен заявить... 5-я - 10-я серии [6+]23.15 Всадник без головы [6+]01.15 Безымянная звезда [6+]04.00 Усатый нянь05.30 Москва фронту [12+]06.00 100 великих [16+]06.55 Проверь теорию на прочность [12+]08.00 Дорожные войны [16+]11.00 Шарло в Испании [16+]12.45 Сумасшедшие на стадионе [12+]14.30 V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ [16+]16.35 Реальный папа [12+]18.30 КВН на бис [16+]19.30 Жанна Д'Арк [16+]22.50 Последний легион [12+]00.45 Центурион [16+]02.45 Цель вижу [12+]04.30 100 великих [16+]05.00 Ранние пташки07.00 С добрым утром, малыши!07.20 Пляс-класс07.25 Пожарный Сэм08.10 Суперкрылья. Джетт и его друзья08.35 Робокар Поли и его друзья09.40 Битва фамилий10.10 Висспер10.50 Разные танцы11.05 Фиксики11.55 В мире животных с Николаем Дроздовым12.15 Фиксики14.00 Перемешка14.15 Фиксики16.00 Видимое невидимое. 'Грибы-подснежники'16.15 Фиксики17.20 Клуб Винкс. 7-й сезон18.10 Томас и его друзья18.35 Дружба - это чудо. 5-й сезон19.20 Бумажки19.35 Литтл Чармерс20.30 Спокойной ночи, малыши!20.45 Привет, я Николя!21.50 Чуддики22.00 Трансформеры. Роботы под прикрытием22.20 Энгри Бёрдс - сердитые птички23.15 Букашки00.10 Мартина01.10 Мой дед - волшебник!02.00 Красная Шапочка02.55 Летающие звери03.15 'Союзмультфильм' представляет: 'Обезьянки'04.00 Замок лгунов04.15 Бернард04.25 Боб-строитель05.00 Умелец Мэнни. 2-й сезон [0+]05.15 Мои друзья Тигруля и Винни. 2-й сезон [0+]06.15 Джейк и пираты Нетландии. 2-й сезон [0+]06.45 Майлз с другой планеты [6+]07.10 Лило и Стич [6+]08.00 Герои в масках [0+]09.00 Майлз с другой планеты [6+]09.30 Хранитель Лев [0+]10.00 Доктор Плюшева. 2-й сезон [0+]10.30 София Прекрасная. 2-й сезон [0+]11.30 Голди и Мишка [6+]12.00 Тимон и Пумба [6+]13.50 Новая Школа Императора. 2-й сезон [6+]15.20 Финес и Ферб. 4-й сезон [6+]15.45 Финес и Ферб. 4-й сезон [6+]16.15 Финес и Ферб. 4-й сезон [6+]16.45 Леди Баг и Супер-Кот [12+]17.10 Леди Баг и Супер-Кот [12+]17.40 Леди Баг и Супер-Кот [12+]18.00 Нико-2 [6+]19.30 Питер Пэн: Возвращение в Нетландию [6+]21.00 Гравити Фолз [12+]23.10 Снежный шар [12+]01.05 Необычное Рождество Ричи Рича [6+]02.40 Я буду дома к Рождеству [12+]04.20 Музыка на Канале Disney [6+]05.30 Топ-модель по-американски [16+]07.15 Топ Шеф. Десерты [12+]08.05 В теме [16+]08.30 МастерШеф [16+]11.00 В теме [16+]11.25 Беременна в 16 [16+]14.20 Суперняня [12+]16.00 Топ Шеф. Десерты [12+]17.45 МастерШеф [16+]19.30 Спасите моего ребенка [16+]21.00 Я стесняюсь своего тела [16+]22.50 В теме [16+]23.20 Я стесняюсь своего тела [16+]00.55 Мыслить как преступник [16+]01.45 Экстремальное преображение [16+]03.35 Соблазны с Машей Малиновской [16+]06.00 Мультфильмы [0+]09.30 Слепая. Аморальная любовь [12+]10.00 Слепая. Голос чужой беды [12+]10.30 Гадалка. Порча в подарок [12+]11.00 Гадалка. Горький трезвенник [12+]11.30 Не ври мне! Девочка за 15 миллионов [12+]12.30 Громкие дела. 3-й сезон. Старость в огне [12+]13.30 Охотники за привидениями. Сестренка [16+]14.00 Охотники за привидениями. Неупокоенная блудница [16+]14.30 Охотники за привидениями. Искренний спам [16+]15.00 Мистические истории. Знаки судьбы. 'Да уж замуж невтерпеж'. 'Стражи дорог' [16+]16.00 Гадалка. Пауки в банке [12+]16.30 Гадалка. Стеклянный дом [12+]17.00 Гадалка. Потерянный день [12+]17.30 Слепая. Смертельное дыхание [12+]18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 5-я серия [12+]19.00 Человек-невидимка. 10-й сезон. Алена Апина [12+]20.00 Троя [16+]23.15 Почтальон [16+]02.45 Глубокое синее море [16+]04.45 Городские легенды. Метеобункер. Зашифрованный прогноз [12+]05.30 Городские легенды. Москва. Секретный бункер Сталина [12+]12.05 От первого лица [12+]12.35 Культурный обмен с Сергеем Николаевичем [12+]13.20 Занимательная наука. 'Светлая голова' [12+]13.35 Большая страна. Открытие [12+]14.35 Календарь [12+]16.10 Бармен из 'Золотого якоря' [12+]17.00 Новости17.05 Бармен из 'Золотого якоря' [12+]17.35 Дело Жизни. Люди Севера [12+]18.00 Новости18.05 За дело! [12+]18.45 Основатели [12+]19.00 Новости19.05 Большая страна. Открытие [12+]20.00 Новости20.20 От первого лица [12+]21.00 Новости21.05 Календарь [12+]22.00 ОТРажение [12+]02.00 Новости02.25 За дело! 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Кругосветка [16+]22.00 Аферисты в сетях [16+]23.00 Пекло [16+]01.00 Пятница News [16+]01.35 Гринч - похититель Рождества [16+]03.35 Тайный игрок [16+]05.50 Смешарики [12+]07.00 Утро с Губернией [16+]09.20 Школа здоровья [16+]09.30 Будет вкусно [12+]10.30 Город [16+]10.40 Новости [16+]11.35 Место происшествия [16+]11.55 Большой город [16+]12.40 Шопперы на ТВ [16+]12.55 Удивительная дружба в мире природы. 2-я серия [16+]14.05 Школа здоровья [16+]15.00 Новости [16+]15.15 Большой город [16+]16.00 Новости [16+]16.15 История здоровья [16+]16.45 Новости [16+]17.05 Детеныши в дикой природе [16+]17.35 Новости [16+]17.50 Будет вкусно [12+]18.50 Город [16+]19.00 Новости [16+]19.55 Место происшествия [16+]20.15 Большой город [16+]21.00 Новости [16+]21.55 Место происшествия [16+]22.15 Большой город [16+]23.00 Город [16+]23.10 Новости [16+]00.05 Место происшествия [16+]00.25 Город [16+]00.40 1001 рецепт влюбленного кулинара [0+]02.15 Новости [16+]02.55 И дождь омоет наши души [16+]04.20 Счастливое семейство [12+]05.35 Афера Тернера [16+]09.25 Монстр Джем. Сезон 2015. 21-я серия [12+]10.15 Точка отрыва [12+]10.40 Банда. 3-й сезон. 11-я серия [12+]11.10 Мировой любительский чемпионат по смешанным боям. Сезон 2015. 3-я серия [12+]12.15 Скачки на быках. Сезон 2015. 27-я серия [12+]13.05 Дрэг-рейсинг. Соревнования NHRA. Сезон 2015. 13-я серия [12+]13.55 Монстр Джем. 2-й сезон. 17-я серия [12+]15.00 Икс Геймз. Остин. Сезон 2014. 4-я серия [12+]15.55 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 8-я серия [12+]16.50 Скачки на быках. Сезон 2015. 28-я серия [12+]17.45 Монстр Джем. Сезон 2015. 22-я серия [12+]18.40 Кровь, пот и скорость. 7-й сезон. 9-я серия [12+]19.35 Радиостанция Hot 97 [12+]20.00 Россия [12+]20.30 Дрэг-рейсинг. Соревнования NHRA. Сезон 2013. 9-я серия [12+]21.25 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 8-я серия [12+]22.20 Скачки на быках. Сезон 2015. 28-я серия [12+]23.15 Кровь, пот и скорость. 7-й сезон. 9-я серия [12+]00.10 Монстр Джем. Сезон 2015. 22-я серия [12+]01.05 Радиостанция Hot 97 [12+]01.30 Россия [12+]02.00 Дрэг-рейсинг. Соревнования NHRA. Сезон 2013. 9-я серия [12+]02.55 Дрэг-рейсинг. Соревнования NHRA. Сезон 2015. 14-я серия [12+]03.50 Монстр Джем. Сезон 2015. 22-я серия [12+]04.45 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 8-я серия [12+]05.40 Скачки на быках. Сезон 2015. 28-я серия [12+]06.35 Радиостанция Hot 97 [12+]07.00 Банда. 3-й сезон. 12-я серия [12+]07.30 Мировой любительский чемпионат по смешанным боям. Сезон 2015. 4-я серия [12+]08.35 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 8-я серия [12+]05.20 Рысь [16+]06.50 Новости. Хабаровск [16+]07.00 В мире звезд [16+]07.40 Новости. Хабаровск [16+]07.50 Угрозы современного мира [16+]08.20 Угрозы современного мира [16+]08.50 Транссибирская Одиссея [16+]09.50 Новости. Хабаровск [16+]10.00 Овраги [12+]12.50 Новости. Хабаровск [16+]13.00 Овраги [12+]15.30 В мире звезд [16+]16.10 В мире чудес [16+]17.00 Новости. Хабаровск [16+]17.50 Транссибирская Одиссея [16+]19.00 Новости. Хабаровск [16+]19.20 Чтец [16+]21.30 Новости. Хабаровск [16+]21.40 В мире чудес [16+]23.40 Новости. Хабаровск [16+]23.50 Тайны века [16+]01.40 Время игры [16+]15.00 КХЛ. 'Торпедо' - 'Динамо' (Москва) [12+]17.10 КХЛ. 'Спартак' - 'Локомотив' [12+]19.20 КХЛ. Прямая трансляция. 'Адмирал' - 'Югра'21.50 Истории МХЛ [6+]22.00 Судейская [6+]22.35 'КХЛ. Игротека'. Прямая трансляция22.50 КХЛ. Прямая трансляция. 'Авангард' - 'Динамо' (Минск)01.20 'КХЛ. Игротека'. Прямая трансляция01.35 КХЛ. 'Барыс' - 'Трактор' [12+]03.35 'КХЛ. Игротека'. Прямая трансляция03.50 КХЛ. Прямая трансляция. 'Медвешчак' - 'Салават Юлаев'06.20 'КХЛ. Подробно'. Прямая трансляция07.00 Событие [6+]07.05 КХЛ. 'Лада' - СКА [12+]09.15 КХЛ. 'Сибирь' - 'Йокерит' [12+]11.25 Истории МХЛ [6+]11.35 Судейская [6+]12.10 КХЛ. Подробно [6+]12.50 КХЛ. 'Адмирал' - 'Югра' [12+]06.00 Comedy Woman Classic [16+]06.50 Comedy Woman. Лучшее [16+]07.00 Comedy Woman Classic [16+]08.00 Comedy Woman Classic [16+]08.50 Comedy Woman. Лучшее [16+]09.00 Comedy Club Classic [16+]10.00 Comedy Club Classic [16+]10.50 Comedy Club. Лучшее [16+]11.00 Универ. 128-я серия - 'Жизнь взаймы' [16+]11.30 Универ. 129-я серия - 'Старикам тут не место' [16+]12.00 Универ. 130-я серия - 'Чего хотят женщины' [16+]12.30 Универ. 131-я серия - 'Почти знаменит' [16+]13.00 Универ. 132-я серия - 'Некуда бежать' [16+]13.30 Универ. 133-я серия - 'Секретные материалы' [16+]14.00 Кризис нежного возраста. 4-я серия [16+]15.00 Кризис нежного возраста. 5-я серия [16+]16.00 Счастливы вместе. Любовь приходит и уходит [16+]16.30 Счастливы вместе. Здравствуй, Гена, Новый год! [16+]17.00 Счастливы вместе. Кыш, мышь! [16+]17.30 Счастливы вместе. Богатые тоже платят [16+]18.00 Счастливы вместе. Любви все Букины покорны [16+]18.30 Счастливы вместе. Побег из муравейника [16+]19.00 Последний бойскаут [16+]21.30 Наша Russia [16+]22.00 Наша Russia [16+]22.30 Наша Russia [16+]23.00 Comedy Club Classic [16+]00.00 Comedy Club Classic [16+]00.50 Comedy Club. Лучшее [16+]01.00 Убойная лига [16+]02.00 Убойной ночи [16+]02.30 Убойной ночи [16+]03.00 Большие чувства. 26-я серия [18+]03.30 Большие чувства. 27-я серия [18+]04.00 Comedy Club Classic [16+]05.00 Comedy Woman Classic [16+]05.50 Comedy Woman. Лучшее [16+]14.00 Хорошие новости [12+]14.35 Юмор.ру [12+]15.00 Хорошие новости [12+]15.35 Новейшая история [12+]16.00 Хорошие новости [12+]16.20 Покорить высоту [12+]18.00 Новейшая история [12+]18.20 Ямайка [12+]19.00 Свой дом [12+]21.00 Хорошие новости [12+]21.35 Юмор.ру [12+]22.00 Спокойной ночи, мистер Том [16+]00.00 Новейшая история [12+]00.30 Юмор.ру [12+]01.00 Хорошие новости [12+]01.35 Россия: ориентиры и цели [16+]02.00 Хорошие новости [12+]02.20 Ямайка [12+]03.00 Хорошие новости [12+]03.30 Новейшая история [12+]04.00 Хорошие новости [12+]04.35 Экстремалы [16+]06.20 Хорошие новости [12+]06.40 Юмор.ру [12+]07.00 Покорить высоту [12+]09.00 Хорошие новости [12+]09.30 Новейшая история [12+]10.00 Хорошие новости [12+]10.30 Прежде чем ты скажешь 'да' [16+]12.00 Хорошие новости [12+]12.35 Юмор.ру [12+]13.00 Хорошие новости [12+]13.30 Юмор.ру [12+]