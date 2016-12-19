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Понедельник
19 декабря 2016г. - Программа передач ТВ Хабаровск
Телеканал 'Первый'
06.00 Телеканал 'Доброе утро'
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Про любовь [16+]
14.20 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.10 Время покажет [16+]
16.00 Новости
16.15 Время покажет [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Мужское / Женское [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Давай поженимся! [16+]
20.50 'Пусть говорят' с Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 'Выйти замуж за Пушкина'. 1-я и 2-я серии [12+]
00.30 Вечерний Ургант [16+]
01.05 Познер. Михаил Шемякин [16+]
02.05 Ночные новости
02.20 Время покажет [16+]
03.10 Наедине со всеми [16+]
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
Телеканал "Россия 1"
06.00 Утро России
06.07 Местное время. Вести-Хабаровск
06.35 Местное время. Вести-Хабаровск
07.07 Местное время. Вести-Хабаровск
07.35 Местное время. Вести-Хабаровск
08.07 Местное время. Вести-Хабаровск
08.35 Местное время. Вести-Хабаровск
09.07 Местное время. Вести-Хабаровск
09.35 Местное время. Вести-Хабаровск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном [12+]
12.00 Вести
12.40 Местное время. Вести-Хабаровск
12.55 Сваты-5 [12+]
15.00 Вести
15.40 Местное время. Вести-Хабаровск
15.55 Тайны следствия-6. 'Защита свидетеля', 1-я и 2-я серии [12+]
18.00 Вести
18.20 Местное время. Вести-Хабаровск
18.40 Прямой эфир [16+]
19.50 60 минут [12+]
21.00 Вести
21.45 Местное время. Вести-Хабаровск
22.00 Тайны следствия-15. 'Луна в Скорпионе', 1-я серия [12+]
23.00 Тайны следствия-15. 'Луна в Скорпионе', 2-я серия [12+]
23.50 Сваты-5 [12+]
01.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
04.25 Дар. 32-я серия [12+]
Телеканал "НТВ"
05.00 Адвокат. Мститель [16+]
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой [0+]
08.00 Сегодня
08.05 Возвращение Мухтара-2. 'Добрые намерения'. 'Варвара-краса' [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Лесник. 'Сестры', 1-я и 2-я серии [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Улицы разбитых фонарей-10. 'Он всегда звонит трижды'. 'Обратный просчет' [16+]
18.00 Говорим и показываем [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Мент в законе-9. 'Робин Гуд', 1-я - 4-я серии [16+]
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков [16+]
00.10 Морские дьяволы-5. 'Кошки-мышки', 2-я серия [16+]
01.10 Место встречи [16+]
03.05 Советские биографии [16+]
04.05 Хвост. Коммуналка [16+]
Телеканал "МИР"
06.00 Одиноким предоставляется общежитие [12+]
07.30 Доброе утро, мир! [12+]
09.00 Так сложились звезды. 1-я - 4-я серии [16+]
12.30 Бремя обеда [12+]
13.00 Новости
13.15 Жажда мести [16+]
16.00 Новости
16.15 Возвращение Мухтара. 11-я и 12-я серии [16+]
17.55 Мой лучший друг [12+]
19.00 Новости
19.20 Гаишники. 13-я - 15-я серии [16+]
22.05 Посылка с Марса [12+]
00.10 Любимый Раджа [16+]
02.35 Другой мир [12+]
03.00 Невидимки [16+]
Телеканал "ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Первокурсница [12+]
11.30 События
11.50 Первокурсница [12+]
12.25 'Постскриптум' с Алексеем Пушковым [16+]
13.25 'В центре событий' с Анной Прохоровой [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание [12+]
16.00 Тайны нашего кино. Джентльмены удачи [12+]
16.35 Естественный отбор. Зеленый горошек [12+]
17.30 Жить дальше. 9-я и 10-я серии [16+]
19.30 События
20.00 Право голоса [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.00 События
22.30 'Продавцы мира'. Спецрепортаж [16+]
23.05 Без обмана. Чудесное фуфло [16+]
00.00 События
00.30 Мавр сделал своё дело [12+]
04.30 Брежнев. Охотничья дипломатия [12+]
05.15 Ирина Алфёрова. Не родись красивой [12+]
Телеканал "Россия - Культура"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений. Мегрэ расставляет ловушки
11.30 Мегрэ расставляет ловушки
13.30 Пешком... Москва Врубеля
14.05 Линия жизни. Алексей Кравченко
15.00 Новости культуры
15.10 Дорогая
17.10 Пестум и Велла. О неизменном и преходящем
17.30 150 лет Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского. Борис Березовский, Юрий Темирканов и Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
18.45 Запечатленное время. Мы видели лицо Европы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... С участниками конкурса 'Большая опера'
20.45 Блеск и слава Древнего Рима. 1-я серия - 'Колизей - политическая арена императоров'
21.35 Острова. К 90-летию со дня рождения Евгения Ташкова
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время. Фильм 1-й - 'Особенный Горелов'
22.45 Энигма. Надя Михаэль
23.25 Цвет времени. Боттичелли
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 'Кинескоп' с Петром Шепотинником. Премия Европейской киноакадемии
00.40 Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко
01.35 Бенедикт Спиноза
01.40 М. Таривердиев. Концерт для скрипки с оркестром
02.10 У стен Москвы
Телеканал "Матч ТВ"
13.30 Безумный спорт с Александром Пушным [12+]
14.00 Новости
14.05 Бесконечные истории [12+]
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Высшая лига [12+]
16.30 Место силы [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Чехии [0+]
17.55 Новости
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Чехии [0+]
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Чемпионат Италии. 'Лацио' - 'Фиорентина' [0+]
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Десятка! [16+]
22.30 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. 'Авангард' (Омская область) - 'Йокерит' (Хельсинки)
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из Ирландии. М. 'Кинг Мо' Лаваль - С. Ишии [16+]
03.25 Спортивный интерес
04.25 Все на Матч!
04.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели [12+]
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. 'Эвертон' - 'Ливерпуль'
07.55 Все на Матч!
08.40 Вторая попытка Виктора Крохина [16+]
10.30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Трансляция из Великобритании. Б. Д. Сондерс - А. Акавов [16+]
12.30 Путь бойца [16+]
Телеканал "Даль-ТВ + ТНТ"
07.00 Черепашки-ниндзя. 87-я серия - 'Космический океан' [12+]
07.30 Барвиха. Золотые [16+]
07.55 Комеди Клаб [16+]
08.00 Настоящее время [16+]
08.30 Night life [16+]
08.45 Комеди Клаб [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион [16+]
12.00 Танцы. 3-й сезон. 61-я серия [16+]
14.00 Настоящее время [16+]
14.30 Универ. Новая общага. 147-я серия [16+]
15.00 Универ. Новая общага. 148-я серия [16+]
15.30 Универ. Новая общага. 149-я серия [16+]
16.00 Универ. Новая общага. 150-я серия [16+]
16.30 Универ. Новая общага. 151-я серия [16+]
17.00 Универ. Новая общага. 152-я серия [16+]
17.30 Универ. Новая общага. 153-я серия [16+]
18.00 Универ. Новая общага. 154-я серия [16+]
18.30 Универ. Новая общага. 155-я серия [16+]
19.00 Настоящее время [16+]
19.30 Ольга. 9-я серия [16+]
20.00 Ольга. 10-я серия [16+]
20.30 Ольга. 11-я серия [16+]
21.00 Комеди Клаб. 12-й сезон. 520-я серия [16+]
22.00 Пьяная фирма. 1-я серия
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Омен-2: Дэмиен [18+]
03.05 Холостяк. 2-й сезон. 3-я серия [16+]
05.00 Холостяк. 2-й сезон. 4-я серия [16+]
Телеканал "РЕН-ТВ" (СЭТ)
05.00 'Военная тайна' с Игорем Прокопенко [16+]
06.00 Документальный проект [16+]
07.00 Новости. Хабаровск [16+]
07.25 Детская студия телевидения [0+]
07.30 С бодрым утром! [16+]
08.30 Новости [16+]
09.00 'Военная тайна' с Игорем Прокопенко. 1-я часть [16+]
11.00 Документальный проект. Братство Вселенной [16+]
12.00 рмационная программа 112 [16+]
12.55 Детская студия телевидения [0+]
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 Эпидемия [16+]
16.00 рмационная программа 112 [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 Тайны Чапман [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы [16+]
19.00 Новости. Хабаровск [16+]
19.10 История государства Российского [16+]
19.25 Детская студия телевидения [0+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Пункт назначения [16+]
21.50 Водить по-русски [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 В изгнании [16+]
01.20 Самые шокирующие гипотезы [16+]
02.20 Странное дело [16+]
03.20 Тайны Чапман [16+]
04.15 'Территория заблуждений' с Игорем Прокопенко [16+]
Телеканал "СТС"
06.00 Пингвинёнок Пороро
06.35 Великий Человек-паук [6+]
07.30 Отель 'Элеон' [16+]
09.00 Отель 'Элеон' [16+]
09.30 Смокинг [12+]
11.25 Копы в глубоком запасе [16+]
13.30 Кухня [12+]
15.30 Воронины [16+]
18.30 Воронины [16+]
19.00 Воронины [16+]
20.00 Отель 'Элеон' [16+]
21.00 Поездка в Америку [0+]
23.20 Уральские пельмени. Любимое [16+]
23.30 'Кино в деталях' с Фёдором Бондарчуком [18+]
00.30 Уральские пельмени. Любимое [16+]
01.00 Большая разница [12+]
02.00 Это любовь [16+]
04.00 Взвешенные люди [16+]
04.55 Свободное время [16+]
05.10 Будет вкусно [12+]
Телеканал "Пятый канал"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 [6+]
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Риск без контракта [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Белые волки-2. 1-я серия [16+]
13.25 Белые волки-2. 2-я серия [16+]
14.20 Белые волки-2. 3-я серия [16+]
15.15 Белые волки-2. 4-я серия [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Белые волки-2. 4-я серия [16+]
16.40 Белые волки-2. 5-я серия [16+]
17.35 Белые волки-2. 6-я серия [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Детективы. Роковая удача [16+]
19.30 Детективы. Эх, бабы, бабы [16+]
19.55 Детективы. Серебряная ложка [16+]
20.25 След. Чужая жизнь-2 [16+]
21.15 След. Дорогой мой человек [16+]
22.00 Сейчас
22.25 След. Друзья по несчастью [16+]
23.15 Момент истины [16+]
00.10 Место происшествия. О главном [16+]
01.25 Детективы. Роковая удача [16+]
01.55 Детективы. Эх, бабы, бабы [16+]
02.25 Детективы. Серебряная ложка [16+]
02.55 Детективы. Килька [16+]
03.30 Детективы. Вот такая любовь [16+]
04.00 Детективы. Проклятие [16+]
04.30 Детективы. Беда от нежного сердца [16+]
05.00 Детективы. Захорон [16+]
05.30 Детективы. Память одиночества [16+]
Телеканал "Звезда"
06.00 Новости. Главное
06.35 Два долгих гудка в тумане [6+]
08.05 Отечественные гранатометы. История и современность. 1-я серия
09.00 Новости дня
09.15 Политический детектив [12+]
09.35 Петровка, 38 [12+]
11.25 Огарева, 6 [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Огарева, 6 [12+]
13.30 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии [12+]
17.00 Военные новости
17.10 Часовые памяти. Заполярье [12+]
18.10 Теория заговора [12+]
18.30 Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война за линией фронта [16+]
19.20 Теория заговора. Мир под колпаком: инструкция по применению. Фильм 2-й - 'Компьютерный шпионаж' [12+]
20.05 Специальный репортаж. Призрак третьего Майдана [12+]
20.30 Особая статья [12+]
22.00 Новости дня
22.25 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайная судьба сына Никиты Хрущёва [12+]
23.15 Звезда на 'Звезде' с Александром Стриженовым. Алексей Ягудин [6+]
00.05 Без права на ошибку [6+]
01.45 В трудный час [6+]
03.45 Говорит Москва
Телеканал "Че"
06.00 100 великих [16+]
06.55 Проверь теорию на прочность [12+]
08.00 Дорожные войны [16+]
09.30 Солдаты [12+]
14.25 Байки Митяя [16+]
16.00 ДМБ-002 [16+]
17.30 КВН на бис [16+]
21.30 ДМБ-002 [16+]
23.00 Лиллехаммер [16+]
00.50 Без границ [16+]
04.05 100 великих [16+]
Телеканал "Карусель"
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.20 Пляс-класс
07.25 Пожарный Сэм
08.10 Суперкрылья. Джетт и его друзья
08.35 Робокар Поли и его друзья
09.40 Давайте рисовать! Красочный город
10.10 Висспер
10.40 Маленькое королевство Бена и Холли
11.35 Боб-строитель
12.15 Тобот
13.00 Семья Светофоровых
14.00 Перемешка
14.15 Колобанга. Только для пользователей интернета
15.05 Рободзяки
15.15 Смешарики. Пин-код
16.00 Бум! Шоу
16.25 Вспыш и чудо-машинки
17.10 Приключения Ам Няма
17.20 Клуб Винкс. 7-й сезон
18.10 Томас и его друзья
18.35 Дружба - это чудо. 5-й сезон
19.20 Бумажки
19.35 Литтл Чармерс
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Привет, я Николя!
21.55 Чуддики
22.00 Трансформеры. Роботы под прикрытием
22.20 Энгри Бёрдс - сердитые птички
22.50 Семья Светофоровых
23.15 Букашки
00.10 Мартина
01.10 Мой дед - волшебник!
02.00 Золушка
03.00 Летающие звери
03.15 'Союзмультфильм' представляет: 'Утёнок, который не умел играть в футбол'
03.25 Как утёнок-музыкант стал футболистом
03.35 Мы с Джеком
03.45 Беги, ручеёк
04.00 Чуня
04.10 Бернард
04.25 Боб-строитель
Телеканал "Disney"
05.00 Умелец Мэнни [0+]
05.15 Мои друзья Тигруля и Винни. 2-й сезон [0+]
06.15 Джейк и пираты Нетландии. 2-й сезон [0+]
06.45 Майлз с другой планеты [6+]
07.10 Лило и Стич [6+]
08.00 Герои в масках [0+]
09.00 Майлз с другой планеты [6+]
09.30 Хранитель Лев [0+]
10.00 Доктор Плюшева. 2-й сезон [0+]
10.30 София Прекрасная. 2-й сезон [0+]
11.30 Голди и Мишка [6+]
12.00 Тимон и Пумба. 3-й сезон [6+]
13.30 7 гномов [6+]
13.50 Подружки из Хартлейк Сити [6+]
14.20 Леди Баг и Супер-Кот [12+]
15.45 Финес и Ферб. 4-й сезон [6+]
17.15 Начало времён [6+]
17.45 Гравити Фолз [12+]
18.40 Новая Школа Императора. 2-й сезон [6+]
19.30 Красавица и Чудовище [6+]
21.15 Звёздная принцесса и силы зла. 2-й сезон [12+]
22.30 Правила стиля [6+]
23.00 Это моя комната! [0+]
23.55 Гравити Фолз [12+]
00.15 Гравити Фолз [12+]
00.45 Снег [6+]
02.35 Устами младенца [0+]
03.10 Устами младенца [0+]
04.05 Музыка на Канале Disney [6+]
Телеканал "Ю"
05.00 В теме. Лучшее [16+]
05.30 Топ-модель по-американски [16+]
07.15 Битва поваров. Дети против взрослых [12+]
08.05 В теме. Лучшее [16+]
08.30 МастерШеф [16+]
11.00 В стиле [16+]
11.30 Можно всё! [16+]
12.25 Беременна в 16 [16+]
14.20 Суперняня [12+]
16.00 Топ Шеф. Десерты [12+]
17.45 МастерШеф [16+]
19.20 Верните мне красоту [16+]
23.05 В теме [16+]
23.35 Спасите моего ребенка [16+]
01.05 Мыслить как преступник [16+]
02.00 Экстремальное преображение [16+]
03.35 Соблазны с Машей Малиновской [16+]
Телеканал "ТВ-3"
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Слепая. Каждый день [12+]
10.00 Слепая. Жена лучшего друга [12+]
10.30 Гадалка. Только вместе [12+]
11.00 Гадалка. Скованные [12+]
11.30 Места Силы. 4-й сезон. Крым [12+]
12.30 Громкие дела. 3-й сезон. Стрельба на поражение [12+]
13.30 Охотники за привидениями. Гипнотизер [16+]
14.00 Охотники за привидениями. Белая дама [16+]
14.30 Охотники за привидениями. Наследство [16+]
15.00 Мистические истории. Знаки судьбы. 'Старая балерина'. 'На своих ошибках' [16+]
16.00 Гадалка. Плоды ревности [12+]
16.30 Гадалка. Варежка [12+]
17.00 Гадалка. Чашка с трещинкой [12+]
17.30 Слепая. Ценная находка [12+]
18.00 Слепая. Верь любимому [12+]
18.30 Чудотворец [16+]
19.30 Анна-детективъ. Благоразумный разбойник [12+]
20.30 Анна-детективъ. Благоразумный разбойник [12+]
21.30 Кости. 11-й сезон [12+]
22.15 Кости. 11-й сезон [12+]
23.15 Ярость [16+]
02.00 Москва-Кассиопея [0+]
03.30 Отроки во Вселенной [0+]
05.15 Городские легенды. Гремячий ключ. Водопад здоровья [12+]
Телеканал "Общественное телевидение России"
12.05 Вспомнить всё [12+]
12.40 Прав!Да? [12+]
13.35 Большая страна. Региональный акцент [12+]
14.35 Календарь [12+]
16.10 Косвенные улики. 2-я серия [12+]
17.00 Новости
17.05 Косвенные улики. 3-я серия [12+]
18.00 Новости
18.05 Прав!Да? [12+]
19.00 Новости
19.05 Большая страна. Региональный акцент [12+]
20.00 Новости
20.20 Вспомнить всё [12+]
21.00 Новости
21.05 Календарь [12+]
22.00 ОТРажение [12+]
02.00 Новости
02.25 Прав!Да? [12+]
03.20 Косвенные улики. 1-я серия [12+]
04.00 Новости
04.05 Косвенные улики. 1-я серия [12+]
05.10 Новости
05.15 Вспомнить всё. Лубянская площадь. Невидимые миру перемены [12+]
05.40 Большая страна. Региональный акцент [12+]
06.35 Паломничество в вечный город. Фильм 1-й - 'Апостол Петр' [12+]
07.30 Календарь [12+]
09.00 ОТРажение [12+]
Телеканал "Пятница"
06.00 Пятница News [16+]
06.30 Смешарики [12+]
07.20 Школа доктора Комаровского [16+]
08.00 Пятница News [16+]
08.25 Живые [16+]
08.30 Школа доктора Комаровского [16+]
09.00 Орел и решка [16+]
10.00 #Жаннапожени [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка [16+]
14.00 Проводник [16+]
15.00 Орел и решка [16+]
20.00 На ножах [16+]
21.00 Ревизорро. Москва [16+]
22.00 На ножах [16+]
23.00 Сверхъестественное [16+]
00.45 Пятница News [16+]
01.25 Сверхъестественное [16+]
03.00 Мир наизнанку. Индия [16+]
Телеканал "6ТВ"
07.00 Профилактика на канале с.7.00 до 17.00
17.00 Новости [16+]
17.15 Кухня По. 8-я серия [16+]
17.45 Новости [16+]
17.50 Будет вкусно [12+]
18.50 Город [16+]
19.00 Новости [16+]
19.30 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. 'Амур'-'Барыс' [16+]
20.05 Деловые новости [16+]
20.15 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. 'Амур'-'Барыс' [16+]
20.55 Место происшествия [16+]
21.00 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. 'Амур'-'Барыс' [16+]
21.30 Новости [16+]
22.00 Деловые новости [16+]
22.10 Место происшествия [16+]
22.30 Город [16+]
22.40 Большой город [16+]
23.25 Новости [16+]
23.50 Деловые новости [16+]
00.00 Место происшествия [16+]
00.25 Анюйский национальный парк [12+]
00.50 Просто сделай это [12+]
02.20 Счастливое семейство [12+]
03.40 Место происшествия [16+]
03.55 Новости [16+]
04.35 10 жизней кота Титаника [12+]
05.50 Место происшествия [16+]
06.05 Новости [16+]
06.45 Город [16+]
Телеканал "Extreme Sports"
09.20 Кикбоксинг Глори. Избранное. Сезон 2014. 9-я серия [12+]
10.15 Кикбоксинг Глори. Избранное. Сезон 2014. 10-я серия [12+]
11.10 Ночь прыжков. Сезон 2014. 8-я серия [12+]
12.05 Ночь прыжков. Сезон 2014. 9-я серия [12+]
13.00 Ночь прыжков. Сезон 2014. 10-я серия [12+]
13.55 Монстр Джем. 2-й сезон. 13-я серия [12+]
15.00 Скачки на быках. Сезон 2013. 28-я серия [12+]
15.55 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 4-я серия [12+]
16.50 Скачки на быках. Сезон 2015. 24-я серия [12+]
17.45 Монстр Джем. Сезон 2015. 18-я серия [12+]
18.40 Кровь, пот и скорость. 7-й сезон. 5-я серия [12+]
19.35 Фабрика фантазий. 4-й сезон. 3-я серия [12+]
20.00 Фабрика фантазий. 4-й сезон. 4-я серия [12+]
20.30 Дрэг-рейсинг. Соревнования NHRA. Сезон 2013. 5-я серия [12+]
21.25 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 4-я серия [12+]
22.20 Скачки на быках. Сезон 2015. 24-я серия [12+]
23.15 Кровь, пот и скорость. 7-й сезон. 5-я серия [12+]
00.10 Монстр Джем. Сезон 2015. 18-я серия [12+]
01.05 Фабрика фантазий. 4-й сезон. 3-я серия [12+]
01.30 Фабрика фантазий. 4-й сезон. 4-я серия [12+]
02.00 Дрэг-рейсинг. Соревнования NHRA. Сезон 2013. 5-я серия [12+]
02.55 Дрэг-рейсинг. Соревнования NHRA. Сезон 2015. 10-я серия [12+]
03.50 Монстр Джем. Сезон 2015. 18-я серия [12+]
04.45 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 4-я серия [12+]
05.40 Скачки на быках. Сезон 2015. 24-я серия [12+]
06.35 Фабрика фантазий. 7-й сезон. 8-я серия [12+]
07.00 Банда. 3-й сезон. 8-я серия [12+]
07.30 Мировой любительский чемпионат по смешанным боям. Сезон 2016. 10-я серия [12+]
08.25 Зимние Икс Геймз. Аспен. Сезон 2016. 4-я серия [12+]
Телеканал "СЭТ ТВ"
05.10 Бедные родственники [16+]
06.40 Новости. Хабаровск [16+]
07.00 Тайны века [16+]
07.50 Автостопом за невестой [16+]
08.20 Новости. Хабаровск [16+]
08.40 Балтфлот [16+]
09.10 Автостопом за невестой [16+]
09.40 Новости. Хабаровск [16+]
10.00 Розыскник [16+]
11.50 Бедные родственники [16+]
13.30 Новости. Хабаровск [16+]
13.50 Бедные родственники [16+]
15.30 Балтфлот [16+]
16.00 Новости. Хабаровск [16+]
16.10 Голоса [16+]
19.00 Новости. Хабаровск [16+]
19.10 Голоса [16+]
22.10 Новости. Хабаровск [16+]
22.20 Автостопом за невестой [16+]
22.50 Балтфлот [16+]
23.20 Новости. Хабаровск [16+]
23.30 Тайны века [16+]
00.30 Розыскник [16+]
02.20 Время игры [16+]
Телеканал "КХЛ"
15.00 КХЛ. 'Динамо' (Минск) - 'Медвешчак' [12+]
17.10 КХЛ. 'Куньлунь Ред Стар' - 'Автомобилист' [12+]
19.20 КХЛ. Прямая трансляция. 'Амур' - 'Барыс'
21.50 Событие [6+]
21.55 Прямая речь [6+]
22.05 'КХЛ. Игротека'. Прямая трансляция
22.20 КХЛ. Прямая трансляция. 'Сибирь' - 'Динамо' (Рига)
00.50 'КХЛ. Игротека'. Прямая трансляция
01.05 Прямая речь [6+]
01.20 КХЛ. 'Авангард' - 'Йокерит' [12+]
03.35 'КХЛ. Игротека'. Прямая трансляция
03.50 КХЛ. Прямая трансляция. 'Медвешчак' - 'Трактор'
06.20 'КХЛ. Подробно'. Прямая трансляция
06.50 КХЛ. 'Адмирал' - 'Автомобилист' [12+]
09.05 Прямая речь [6+]
09.15 КХЛ. Подробно [6+]
09.45 КХЛ. 'Амур' - 'Барыс' [12+]
12.00 Прямая речь [6+]
12.10 КХЛ. Подробно [6+]
12.40 КХЛ. 'Сибирь' - 'Динамо' (Рига) [12+]
Телеканал "ТНТ4"
06.00 Comedy Woman Classic [16+]
06.50 Comedy Woman. Лучшее [16+]
07.00 Comedy Woman Classic [16+]
08.00 Comedy Woman Classic [16+]
08.50 Comedy Woman. Лучшее [16+]
09.00 Comedy Club Classic [16+]
10.00 Comedy Club Classic [16+]
10.50 Comedy Club. Лучшее [16+]
11.00 Счастливы вместе. Счастье в деньгах [16+]
11.30 Счастливы вместе. Почем звонит телефон [16+]
12.00 Счастливы вместе. 'Девчонки уходят в отрыв', часть 1-я [16+]
12.30 Счастливы вместе. 'Девчонки уходят в отрыв', часть 2-я [16+]
13.00 Счастливы вместе. Береги права смолоду [16+]
13.30 Счастливы вместе. Шаром покати [16+]
14.00 Счастливы вместе. Анекдот с бородой [16+]
14.30 Счастливы вместе. Тату, да не ту [16+]
15.00 Кризис нежного возраста. 1-я серия [16+]
16.00 Comedy Woman Classic [16+]
17.00 Comedy Woman Classic [16+]
17.50 Comedy Woman. Лучшее [16+]
18.00 Comedy Woman Classic [16+]
18.30 Comedy Club Classic [16+]
19.00 Comedy Club Classic [16+]
20.00 Comedy Club Classic [16+]
21.00 Наша Russia [16+]
21.30 Наша Russia [16+]
22.00 Comedy Club Classic [16+]
23.00 Comedy Club Classic [16+]
00.00 Comedy Club Classic [16+]
00.50 Comedy Club. Лучшее [16+]
01.00 Убойная лига [16+]
02.00 Убойной ночи [16+]
02.30 Убойной ночи [16+]
03.00 Большие чувства. 22-я серия [18+]
03.30 Большие чувства. 23-я серия [18+]
04.00 Comedy Club Classic [16+]
05.00 Comedy Woman Classic [16+]
05.50 Comedy Woman. Лучшее [16+]
Телеканал "Эхо TV"
14.00 Хорошие новости [12+]
14.35 Новейшая история [12+]
15.00 Хорошие новости [12+]
15.30 Новейшая история [12+]
16.00 Хорошие новости [12+]
16.20 Большой прыжок [12+]
18.00 Хорошие новости [12+]
18.20 Ямайка [12+]
19.00 Высший балл [12+]
21.00 Хорошие новости [12+]
21.35 Россия: ориентиры и цели [16+]
22.00 Тайна леди Одли [16+]
00.00 Новейшая история [12+]
00.20 Хорошие новости [12+]
00.35 Юмор.ру [12+]
01.00 Хорошие новости [12+]
01.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]
02.00 Хорошие новости [12+]
02.20 Ямайка [12+]
03.00 Хорошие новости [12+]
03.30 Новейшая история [12+]
04.00 Хорошие новости [12+]
04.35 Одержимость [16+]
06.35 Юмор.ру [12+]
07.00 Большой прыжок [12+]
09.00 Хорошие новости [12+]
09.30 Юмор.ру [12+]
10.00 Хорошие новости [12+]
10.30 Музыка из другой комнаты [16+]
12.00 Хорошие новости [12+]
12.30 Юмор.ру [12+]
13.00 Хорошие новости [12+]
13.30 Юмор.ру [12+]
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