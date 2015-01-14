Сколько времени в Хабаровске? Онлайн часы Хабаровска

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В городе Хабаровск время на 7 часов (+7) больше чем в Москве.

Пример: В Москве 00:00 часов, а в это время в Хабаровске 07:00 утра

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Даже после того, как Магеллан в 1519 году доказал, что земля круглая, люди не особенно заботились о проблеме синхронизации часовых поясов. Достаточно было знать, сколько времени в родном городе или поселке, ведь путешествовали на дальние расстояния в то время лишь торговцы, да и то морем или в составе каравана. Низкая скорость передвижения позволяла ориентироваться по солнцу и не думать о том, что в соседних поселениях разница во времени может составить 10 минут и более. Русские купцы, выезжающие из Москвы на Дальний Восток, не задумывались над тем, сколько времени в Хабаровске, ведь узнать эту информацию с точностью до минуты можно только сейчас.

Синхронизация часов

После строительства железных дорог диспетчерам понадобилось знать, в какое время состав прибудет на станцию, иначе возникал риск столкновения паровых поездов. Но машинист мог синхронизировать время, только переводя стрелку часов на несколько минут после пересечения каждого меридиана. При таком способе ошибиться несложно, поэтому прогрессивные страны мира нуждались в создании единой системы часовых поясов, чтобы любой диспетчер или машинист знал, сколько сейчас времени в Хабаровске, а сколько в Москве.

Впервые разобраться с временными нестыковками решил английский деятель науки Уильям Волластоун. Он предложил объединить время на территории Великобритании. За точку отсчета был принят гринвичский меридиан. Работники железных дорог по достоинству оценили идею ученого, и с 1840 года началась плавная синхронизация всех часов государства. Уже в 1852 году по телеграфу передавали сигналы унифицированного лондонского времени. Инициативу Волластоуна закрепили законодательно в 1880 году.

Вдохновившись британским опытом, за приведение времени в порядок взялись и США. Размеры страны не позволили ввести единый часовой пояс, поэтому американцы разделили государственную территорию на 4 отрезка. Единое время одобряли не все города, только в 1916 году синхронизироваться со всеми Штатами решил и город Детройт, придерживавшийся до этого собственного видения ситуации.

Завершение перехода

Первым идею о делении всего мира на часовые пояса высказал создатель канадских железных дорог Сэнфорд Флеминг. Он предлагал поделить земной шар ровно на 24 части, в каждой из которых время будет отличаться на один час. Сначала идею посчитали утопией и отвергли. Но в 1884 году в американском Вашингтоне прошла международная комиссия, на которой большинство стран решили перейти на поясное время, поделенное на 24 зоны. Делегат от Российской империи, астроном Отто Струве, был против этого шага. По его мнению, жители России должны были определять, на сколько времени Хабаровск Москва отстают друг от друга, с точностью до 10 минут, а не 1 часа.

Астроном считал, что целый час разницы отрицательно повлияет на планирование рабочего дня в областях, которые находятся у западных и восточных границ большого пояса. Географическое время не совпадет с поясным, утро будет наступать позже срока, а ночь раньше. В итоге страна присоединилась к мировым часовым поясам только в 1919 году, когда империя рухнула и образовался СССР. С тех пор представителям мировой общественности стало известно, что за город Хабаровск сколько точное время на его часах.

Часовые пояса Москвы и Хабаровска

За нулевую точку отсчета до недавнего времени был принят Гринвичский меридиан, но его использование в качестве эталона было затруднительным из-за неравномерности шкалы, связанной с вращением Земли, поэтому в 1970 году в мире была создана новая шкала, получившая название UTC — всемирное координированное время. После ее введения любой житель планеты легко может узнать, сколько времени в Хабаровске. Для этого достаточно прибавить 10 часов к времени UTC. То есть хабаровское время равняется UTC+10.

Москва находится близко к точке отсчета, поэтому разница с UTC составляет всего 3 часа: UTC+3. До 2014 года на территории России возникала путаница из-за перехода на зимнее и летнее время, но сейчас перевод стрелок отменен на законодательном уровне, поэтому для того, чтобы узнать, сколько сейчас времени в Хабаровске, нужно прибавить 7 часов к московскому времени.