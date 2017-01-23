Животные в Приморском океанариуме погибли от насильственных действий

Директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦБ ДВО РАН) академик Андрей Адрианов заявил, что погибшие в Приморском океанариуме в октябре 2016 года сивуч и два тихоокеанских белобоких дельфина умерли в результате насильственных действий.

«Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия. Сейчас задача следствия завершить расследование и наказать тех, кто к этому причастен», — приводит слова академика, сказанные на пресс-конференции во Владивостоке, ТАСС.

Напомним, два тихоокеанских белобоких дельфина погибли в Приморском океанариуме 25 октября 2016 года. За несколько дней до этого там же погиб детеныш сивуча. Было установлено, что животное убили. По факту гибели возбуждили уголовное дело. После происшедшего океанариум был временно закрыт и возобновил работу только в декабре. izvestia.