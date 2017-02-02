Приморский браконьер по решению суда заплатит 9,3 млн рублей за убийство шести тигров и более 40 медведей

Суд в Приморье удовлетворил иск прокурора о взыскании с участника браконьерской группы Евгения Романова более 9,3 млн рублей экологического ущерба за массовое убийство краснокнижных животных в тайге края.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина, факт виновности Е. Романова установлен в Партизанском районном суде, в связи с чем прокурор Находки обратился в суд с иском к охотнику о возмещении нанесенного вреда.

"В городском суде Находки в удовлетворении исковых требований прокурору отказали. Однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отменила решение суда первой инстанции, а 1 февраля краевой суд удовлетворил исковые требования к охотнику в полном объеме", - уточнила Е. Телегина.

Ранее сообщалось, что участника браконьерской группы Е. Романова будут судить за незаконную охоту, совершенную группой лиц в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Незаконная охота, в том числе и на "краснокнижных" животных, велась в период с июня 2011 года по апрель 2012 года в лесах Лазовского и Партизанского районов Приморского края.

В результате были убиты шесть амурских тигров, четыре белоплечих орлана, черный гриф, утка-мандаринка, семь пятнистых оленей, амурский лесной кот, 34 гималайских и 12 бурых медведей. Экологический ущерб превышает 9,3 млн рублей.

Части убитых животных оперативники нашли в Находке в рефрижераторных контейнерах. "Интерфакс-Дальний Восток"