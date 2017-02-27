В Хабаровске осуждены члены организованной группы, распространявшие наркотики среди жителей военного городка

В Хабаровске осуждены трое жителей краевого центра – две женщины и мужчина, – которые в составе группы лиц по предварительному сговору сбывали героин жителям Хабаровского района. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Управлением ФСБ России по Восточному военному округу.

В 2014 году указанные лица были взяты в разработку сотрудниками Управления ФСБ России по Восточному военному округу во взаимодействии с РУ ФСКН России по Хабаровскому краю. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность преступной группы к сбыту наркотиков на территории города Хабаровска и Хабаровского района, в том числе среди жителей военного городка.

При задержании из незаконного оборота у них изъяли 14,241 граммов синтетического героина, что составляло более 30 доз. Центральным районным судом г. Хабаровска женщины приговорены к лишению свободы на 13 и 10,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а их подельник – к 11 годам строгого режима. Приговор вступил в законную силу.