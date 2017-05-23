В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 14 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 17 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 25 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

- 11 в Амурской области на площади 429,0 га (5 на землях лесного фонда на площади 86,0 га и 6 на иных категориях земель на площади 343,0 га);

- 1 в Приморском крае на землях лесного фонда;

- 3 в Сахалинской области на площади 2,7 га на землях лесного фонда; - 8 в Хабаровском крае на площади 384,0 га землях лесного фонда.

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 985,7 га. На тушении пожаров работали 396 человек, 65 единиц техники. К утру вторника ликвидировано 14 возгораний.

Продолжают действовать ещё 11: 4 в Амурской области, 5 в Хабаровском крае, 1 в Приморском крае, 1 в Сахалинской области. Из числа действующих пожаров 4 удалось локализовать. По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 858 лесных пожаров на площади 117,3 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (24,5 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 805 пожаров на площади 917,0 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.