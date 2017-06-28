В минувшие сутки на дальневосточные лесные службы боролись с 83 лесными пожарами

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 38 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 83 очага: 55 в Республике Саха (Якутия), 24 в Амурской области, 2 в Хабаровском крае, по одному в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила чуть более 20 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –14,1 тыс. га и Амурскую область – 5,9 тыс. га.

На тушении возгораний работали 367 человек, 45 единиц наземной техники, 6 воздушных судов.

К утру среды ликвидировано 22 пожара: 19 в Амурской области, 2 в Республике Саха (Якутия), 1 в Чукотском автономном округе. Работы по тушению 61 возгорания продолжаются.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1208 лесных пожаров на площади 298,6 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) –96,8 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область - 44,1 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 1003, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.