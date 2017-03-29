Информация городской диспетчерской службы на 29 марта 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 29 марта в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 5 по улице Пушкина. Газом заправлено 17 ГРУ или 39,54 тонны топлива. В городе не работает 47 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 111, а ночью – 8 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 173,04 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 16 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 28 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 25 возгораний, на пульт «03» поступило 740 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 660 единиц транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 598 автобусов.