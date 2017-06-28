Оперативная информация на 28 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: ( Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах, отмечается спад водности.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск возможен небольшой дождь юго-восточный 5-10 м/с от +12ºС до +14ºС от +24ºС до +26ºС Южные районы местами дожди южный 7-12 м/с от +12ºС до +18ºС от +24ºС до +29ºС Центральные районы преимущественно без осадков южный 5-12 м/с от +6ºС до +13ºС от +22ºС до +29ºС Северные районы без существенных осадков юго-западный 5-12 м/с от +5ºС до +13ºС от +13ºС до +25ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 2 лесных пожара в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Всего с начала сезона произошло 219 природных пожаров на общей площади 24537 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112