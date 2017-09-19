Суд в Хабаровском крае впервые расторг договор на "дальневосточный гектар"

Ванинский районный суд Хабаровского края отозвал у владельца "дальневосточного гектара" права на пользование землей из-за выдачи участка в центре поселения на месте сквера.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, это первый случай расторжения договора безвозмездного пользования участком земли в рамках программы "дальневосточный гектар". Права судом отозваны из-за того, что гектар попал на место общего пользования граждан, уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель ОНФ Юрий Светличный. Иск подавался к администрации поселка Ванино.

"Речь идет об участке в самом центре поселка Ванино на Приморском бульваре, где находится сквер. Получателем территории выступила местная жительница, собиравшаяся открыть там цветочный магазин. <...> Женщина может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда, подав апелляцию в краевой суд", - сказал Ю.Светличный.

Он добавил, что спорный участок площадью 419 квадратных метров - одно из самых проходных мест в Ванино, там сконцентрированы местное отделение банка, несколько магазинов, аптека.

Ю.Светличный также сообщил, что активистами ОНФ на территории Ванино было выявлено еще по меньшей мере 66 "сомнительных" участков, переданных в пользование по программе "дальневосточный гектар".

"Эти участки находятся в центре поселка в непосредственной близости от администрации, памятников, скверов, парков, детских площадок и прочих социально-значимых объектов", - сказал Ю.Светличный.

О том, что выдача гектаров в поселке, по его словам, "непрозрачна", общественникам сообщили местные жители. Под обращением подписалось около 1,5 тыс. человек. "Интерфакс-Дальний Восток"