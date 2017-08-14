Срок в колонии получил житель Хабаровского края за вербовку в террористы

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор жителю Хабаровского края, вербовавшего россиян в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра" (деятельность организации запрещена на территории РФ - ИФ), сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Восточному военному округу.

Мужчину признали виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, также ему назначено 100 тыс. рублей штрафа.

Отмечается, что житель края полностью признал свою вину.

Осужденный был приверженцем радикально-религиозных взглядов, с представителями террористических организаций он поддерживал связь по телефону. В 2015 году он прошел специальное теологическое обучение за пределами Хабаровска, затем вернулся в город и стал искать подходящих людей.

"В течение года осужденный привлек к своим идеологическим взглядам двух жителей Хабаровска, а через некоторое время подготовил их к отправке в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его вместе с двумя завербованными задержали в хабаровском аэропорту в ноябре 2016 года, когда они пытались покинуть страну. "Интерфакс-Дальний Восток"