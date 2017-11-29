Тигра-убийцу обезвредили в Хабаровском крае

В Бикинском районе Хабаровского края в ночь на 29 ноября закончена охота на тигрицу, которая в октябре убила жителя села Бойцово. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, спецгруппа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными отловила хищника с применением иммобилизационных средств.

- Временно усыплённого зверя перевозят в реабилитационный центр «Утёс», необходимые биообразцы направлены на ветеринарную экспертизу, - отметили в ведомстве.

Дальнейшую судьбу конфликтной тигрицы решит Росприроднадзор. Напомним, 30 октября в нескольких километрах от Бойцово было найдено тело погибшего мужчины со следами укусов большого хищника. Экспертиза показала, что человека загрыз тигр. Несколько дней в Москве решался вопрос об изъятии из природы краснокнижного зверя, при этом подразумевалось, что большую кошку постараются взять живым.

- Зверь очень хитрый и умный, она стороной обходила разложенные приманки, - говорит заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства краевого минприроды Леонид Иванов. - Охотоведы за этот месяц все переболели, но задачи — поймать тигра — никто не отменял.

Предыдущий случай смертельного нападения дикой кошки на человека на Дальнем Востоке произошёл в 2010 году в Тернейском районе Приморского края.