Жаркая рабочая неделя ждёт жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае ожидается очень жаркая рабочая неделя. Синоптики уже прогнозируют скачок температур до 34-38 градусов тепла в середине недели.

- В Хабаровский край пришло лето. Рост температурного фона мы отметили еще 2 июля. Тогда он увеличился до 29 градусов тепла в Хабаровске. Теплый воздух идет к нам из восточной Сибири, Монголии и Китая. Погода будет не только жаркой, но и сухой большую часть недели, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

– К счастью, влажность не будет высокой – всего 50-60%. Влажный воздух к нам обычно приходит с Японского моря. По всей территории края и даже на севере, температурный фон будет в пределах 30-35 градусов жары, в отдельные дни температура может подняться до 36-38 градусов тепла в южных районах края, особенно 6 и 7 июля.

Жара ждет и Хабаровск. Синоптики даже советуют горожанам не проводить слишком много времени на солнце. Кроме того, из-за погоды может резко повыситься класс пожароопасности в регионе.

- В краевом центре ночью температура воздуха будет в пределах 20-22 градусов тепла, а днем - 30-32 градуса тепла. Осадков и гроз пока не предвидится. По крайней мере до конца рабочей недели. Ветер также будет слабый – 4-9 м/с южного направления, - отметила Галина Брынцева. todaykhv.ru