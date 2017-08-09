Движение на трассе Хабаровск-Владивосток в районе Зоевки восстановлено

На участке федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в районе Зоевки частично восстановили движение. Ранее оно было закрыто из-за подтопления и перелива дороги на 48 км .

«Движение на данном участке возобновили вечером 8 августа. Сейчас там открыто реверсивное движение, то есть движение по одной полосе, в зависимости от времени, меняется с одного направления на противоположное. На остальном участке дороги продолжаются работы, требуется её уширение», – рассказал заместитель начальника ФКУ «Дальуправтодор» Вячеслав Кочемасов.

Также накануне восстановлено движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск – Владивосток Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению, а продажа билетов осуществляется без ограничений по всем направлениям.

Напомним, с утра 7 августа из-за ливней было нарушено движение поездов по Транссибу в Приморском крае, на помощь пострадавшим отправились бойцы хабаровских подразделений МЧС. todaykhv.ru