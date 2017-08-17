Предприятия Хабаровского края обязали учитывать изменения погоды

В Хабаровском крае утвердили новый административный регламент для бизнесменов и юридических лиц, чьи предприятия делают выбросы вредных и загрязняющих веществ в атмосферу.

Теперь такие организации, которых на территории края насчитывается порядка 710, должны не только позаботиться об уменьшении выбросов вредных веществ, но и предоставить план по их снижению в условиях неблагоприятной погоды, к примеру, во время абсолютного штиля, густого тумана или шторма. Определять эти неблагоприятные погодные условия будут в Росгидрометцентре.

- Загрязнение воздуха вредными выбросами во многом зависит от метеорологических условий. Причем в отдельные периоды эти условия особенно способствуют загрязнению приземного слоя атмосферы, так что концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать, - говорит начальник отдела по надзору в области охраны атмосферного воздуха и водных объектов управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Сергей Щиканов.

- Такие ситуации можно предотвратить, за счет прогнозирования, а следовательно уменьшения вредных выбросов в атмосферу, чтобы людям жилось более комфортно. Предприятия края должны разработать и предоставить документы, в которых прописано, каким образом планируется уменьшить вредные выбросы. Согласовывать их необходимо в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Эта услуга новая и предоставляется безвозмездно. В течение 30 календарных дней после подачи заявления план будет согласован либо отправлен на доработку. Предоставить документ желательно до конца этого года. За нарушение индивидуальным предпринимателям грозит штраф.

В настоящее время штрафные санкции для юридических лиц составляют от 20 тыс рублей. Кроме того, есть статья, согласно которой за предоставление неполных либо недостоверных сведений предприятие может заплатить штраф от 30 тыс рублей.

- Определять и информировать о неблагоприятной погоде будет Росгидрометеоцентр. Как только становится известно о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, предприятия должны предпринять меры по снижению выбросов и отчитаться об этом в управлении регионального государственного контроля и лицензирования, - отметил Сергей Щиканов. ИА «Хабаровский край сегодня»